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        Haberler Bilgi Yaşam HAC KAYIT YENİLEME EKRANI E-DEVLET: Yeniden erişime açıldı! 2025 Diyanet Hac kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac kayıt yenileme ekranı erişime açıldı! 2025 Diyanet Hac kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde sona ermişti. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt güncelleme sayfası yeniden erişime açıldı. Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki 2025 Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Hac kayıt yenileme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:52
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        • 1

          Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılmış, daha sonra bu süre vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kayıt güncelleme sayfasının yeniden aktif edildiğini duyurdu. Buna göre, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kayıt yenileme işlemleri, 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2025 Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte Hac kayıt yenileme e-Devlet ekranı…

        • 2

          2025 HAC KAYIT YENİLEME EKRANI YENİDEN ERİŞİME AÇILDI!

          Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

          Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hac kayıt güncelleme işlemleri 7 Ekim 2024 tarihinde tekrar açıldı ve 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

        • 3

          2025 HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          ​​​Vatandaşlar, hac kayıt güncelleme işlemlerini 7 Ekim – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

          Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

          HAC KAYIT YENİLEME İÇİN (E-DEVLET) TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 HAC KAYIT FİYATI NE KADAR?

          2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

        • 5

          2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşların kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 7 Ekim – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

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        • 6
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