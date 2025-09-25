Habertürk
        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise uzatıldığını bildirdi. Bircan, kayıt yenilemeyen vatandaşların 2026 hac kurasına katılmayacağını belirtti. Peki, hac kayıt güncellemesi için son tarih nedir ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:04
        • 1

          Hac kayıt güncelleme işlemlerini için verilen süre uzatıldı. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 14 Mart'ta aldığı kararlarla 2026 hac organizasyonu sürecinin başlatıldığını anımsatan Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde karar aldığını hatırlattı. Peki, 2026 hac kayıt güncelleme için son tarih nedir?

        • 2

          HAC KAYIT GÜNCELLEME İÇİM SON GÜN NE ZAMAN?

          Hac kayıt güncelleme işlemleri süresi uzatıldı. Yapılan son açıklamaya göre; önceden kaydı olan ve güncelleme yapmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak.

          Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.

        • 3

          HAC KAYIT GÜNCELLEMESİ NEREDEN YAPILIR?

          Hac kayıt güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu süreçte hacı adaylarının tercih edecekleri konaklama türlerinin önemli olduğunu ifade eden Bircan, bu konuyla il ve ilçe müftülüklerine müracaat edilmesi gerektiği, aksi takdirde kuradan sonra konaklama seçimlerinin değiştirilmeyeceği uyarısında bulundu.

          E-DEVLET HAC İŞLEMLERİ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KAYIT GÜNCELLENMEZSE NE OLUR?

          Diyanet İşleri Başkanlığının son iki yıldır otomatik kayıt işlemleri yapmadığını aktaran Bircan, "Vatandaşların sağlık ve ekonomik durumlarında değişiklik varsa bunları bizzat kendilerinin e-Devlet üzerinden güncellemesini istiyoruz. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Otomatik kayıt yapılmayacaktır. Aksi takdirde kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

