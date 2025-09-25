HAC KAYIT GÜNCELLEME İÇİM SON GÜN NE ZAMAN?

Hac kayıt güncelleme işlemleri süresi uzatıldı. Yapılan son açıklamaya göre; önceden kaydı olan ve güncelleme yapmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Söz konusu uzatmadan, ilk defa kayıt yaptırmak isteyenler yararlanamayacak; başvuru süresi yalnızca önceden kaydı olanlar için geçerli olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 30 Eylül'den sonra hac kayıt yenileme işlemlerinin kesinlikle uzatılmayacağını vurgulayarak, "Çünkü, hac takvimi çok bir şekilde ilerliyor. İlgili ülke bu süreci hızlandırmamızı istiyor." dedi.