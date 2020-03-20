Habertürk'ten koronavirüs için harita ve özel sayfa

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Dünyada 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor ve sayılar sürekli değişiyor.

Türkiye de salgına karşı mücadelesini sürdürürken sosyal hayat büyük ölçüde durdu ve insanlar evlerinde... Herkesin gözü ise anlık değişen sayılarda ve son dakika haberlerde.

AÇIK KAYNAKLA TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Habertürk, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından koronavirüs haberleri için özel bir sayfa hazırladı. Açık kaynak kullanarak Türkiye'de ilk kez hazırlanan sayfa dinamik bir haritayla açılıyor, Türkiye'den ve dünyadan istatistikler hemen bu haritanın üzerinde yer alıyor.

SON HABERLER, ANLAŞILIR BİLGİLER

Sayfa kaydırıldığında ise son dakika haberler bir zaman akışı içinde kullanıcının karşısına çıkıyor. Yine aynı sayfada koronavirüs ile ilgili hayati bilgiler anlaşılır bir şekilde yer alıyor.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN