Habertürk TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti

TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Can TEKNOFEST'i ziyaret etti.

REKLAM advertisement1

Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da ziyarete eşlik etti.

Restore edilen Atatürk'ün mirası Savarona'yı gezen Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Can ve Mehmet Akif Ersoy, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de bir süre sohbet etti.

Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle

REKLAM

ÜÇ GÜN HALKA AÇIK OLACAK

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.