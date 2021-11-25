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Habertürk'te günün fotoğrafları (25 Kasım 2021)

Haberturk.com günün öne çıkan fotoğraflarını sizler için derledi... İşte Türkiye ve dünyadan dikkat çeken ilginç kareler...

25.11.2021 - 15:28 | Güncelleme: GÜNDEM
HABERTURK.COM

  • BUGÜN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

    Bugün "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü". İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendiğini duyurdu. BM verilerine göre, dünya genelinde her üç kadından biri hayatlarının bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldı. Kadına yönelik şiddet, sosyal kısıtlamaların uygulandığı ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı koronavirüs salgını döneminde de artış gösterdi.

  • FALEZLERDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİN KORKUSU VE DENİZ POLİSİNİN "OH" ÇEKMESİ

    Antalya’da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalıp saatlerce fark edilemeyen köpek, deniz polisinin operasyonu ile kurtarıldı. Yağmur altında gerçekleşen operasyonda köpeğin kurtarılma anındaki sevinç gösterisi ise görüntülere yansıdı. 

  • SOĞUKTA KEDİLER CAMİYE SIĞINDI

    Kırklareli'nin Ahmetçe köyünde imamlık yapan Hüseyin Koçak, caminin kapılarını soğuk günlerde kediler için açtı. İmam Hüseyin Koçak, köy camisinin avlusunda bir kış günü gördüğü annesiz kedi yavrularını caminin içine alarak bakmaya başladı. Bazen ezan okurken imamın yanına gelen, namaz kılan cemaatin yanında dolaşan kediler, bazen de caminin içinde oyunlar oynuyor. Cemaatin de sahip çıkarak beslediği kediler, kışın soğuğundan camiye sığınarak korunuyor.

  • ERCİYES KAR TUTMAYA BAŞLADI

    Türkiye’nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu’nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı’nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla beraber, 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu.

  • PAMUKKALE'YE BİR HAFTADA 35 BİN KİŞİ

    Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, okulların 1 hafta tatil olduğu dönemde 35 bin 115 ziyaretçiyi ağırladı. Bölgedeki termal tesislerde doluluk oranları yüzde 100'ü buldu.

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