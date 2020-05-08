Habertürk'te bebek sevinci

Habertürk TV sunucusu Ceren Bektaş, anne oldu. Ceren Bektaş ve Gökçe Atuk çifti, çocuklarına Ateş adını verdi.

Ceren Bektaş, hamileliğinin son zamanlarına kadar sürdürdüğü Habertürk TV Ana Haber sunuculuğunu 16 Mart'ta Veyis Ateş'e devretmişti.

Dün doğal doğumla dünyaya gelen Ateş'e Habertürk ailesi olarak "Hoş geldin" diyoruz, Ceren Bektaş ve Gökçe Atuk çiftini tebrik ediyoruz.