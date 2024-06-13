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        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Kuvvetli fırtına ve yağışlara dikkat | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Kuvvetli fırtına ve yağışlara dikkat

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Habertürk'te Mesut Yar'ın sorularını yanıtladı. Öztel, Kurban Bayramı öncesinde Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtınalara dikkat çekti

        Giriş: 13.06.2024 - 23:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:02
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        Kuvvetli yağışlara dikkat
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        Habertürk'te Mesut Yar'a konuşan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Kurban Bayramı'na kadar yaşanacak hava durumunu değerlendirdi.

        Öztel şöyle konuştu:

        Şu an Temmuz'un sonundaki kadar sıcak günler geçiriyoruz. Ciddi bir değişim var. Büyük bir fark. Bu gece Bulgaristan-Romanya arasında çok kuvvetli şimşekler, fırtınalar yaşanıyor. Bu gece aynı zamanda da Kırklareli'nde bir parça görmeyi bekliyoruz. Bugün Edirne, Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Şarköy, İstanbul'un batısı. Buralarda çoğu merkezde gök gürültülü yağış ve dolu yağışı var.

        MARMARA, BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA FIRTINA YAŞANACAK

        Romanya'nın kuzeyinden Ukrayna tarafından ülkemizin bir kısmını etkileyecek soğuk cephe geliyor. Sıcak hava dalgasında geldiği için havada inanılmaz karışım. Bugün kuvvetli rüzgar fırtınaları öğleden sonra Marmara, Batı Karadeniz'de İç Anadolu'da bekliyoruz. Bayram öncesi fırtınamız var. Trakya için kuvvetli hava olayları, fırtına ve sağanak yağış var.

        BAYRAMDA YAĞMUR YOK, HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE OLACAK

        İstanbul'un çok yakınında kuvvetli yağacak. İstanbul'da da belki yağacak. Dolu yağışı olasılığı bile var. Avrupa yakasının kuzeyinde İstanbul için Cuma ve Cumartesi'nin erken saatlerinde yağmur olabilir. Bayramda yağmur beklenmiyor. 30 derecelerde olacak.

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        #bayram öncesi hava
        #haberler
        #hüseyin öztel
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