Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i bakın kiminle evliymiş! Ahmet Sezerel'in eşini görenler inanamadı!

Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden biri olan Ahmet Sezerel'in eşi birçok dizi ve filmde oynamasının yanında şimdilerde başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biriymiş.