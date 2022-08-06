Hababam Sınıfı'nın “Bacaksız”ı Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

“Hababam Sınıfı”nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İYİ Parti’ye katıldı.

Parti tarafından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı paylaşıldı.