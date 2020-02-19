Haaland durdurulamıyor! Erling Haaland gollerine Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor! PSG'yi de avladı

Avusturya ekibi Salzburg ile sezonun ilk yarısında 22 maçta 28 gollük performansıyla dikkati çektikten sonra Borussia Dortmund'a imza atan 19 yaşındaki Erling Haaland, gollerine sarı-siyahlı formayla da devam etti! Norveçli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'yi deviren isim oldu.

Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Haaland, PSG karşısında da 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 10'a yükselten 19 yaşındaki yıldız, Dortmund formasıyla ise oynadığı 7 maçta 11 gol atmış oldu.

HAALAND'IN İLKLERİ

Borussia Dortmund formasıyla Augsburg'a 3, Köln ve Union Berlin'e ikişer olmak üzere 7 gol atan Haaland, Almanya ligindeki ilk üç maçında bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.

Salzburg'da oynadığı dönemde Belçika ekibi Genk'e karşı 2, 34 ve 45. dakikalarda 3 gol kaydeden Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçın ilk yarısında "hat-trick" yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin Honduras'ı 12-0 yendiği mücadelede 9 kez fileleri havalandıran Haaland, bu turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.