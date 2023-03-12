H1N1 TEDAVİSİ VAR MI?
Domuz gribinden korunmanın yolları konusunda kişiler mutlaka bilinçli olmalıdır. H1N1 virüsünden korunmak için;
Kalabalık ortamlardan uzak durmalı, maske kullanmalı,
Sık sık el yıkamalı,
Hastalığa yakalanan kişilerden uzak durmalı,
Eşyaların temizliğine özen gösterilmelidir.
Eğer domuz gribine yakalandıysanız tedavi yöntemi şu şekildedir;
İlk 48 saat çok önemlidir. Doktor tarafından belirlenen tedavi yönteminde virüs yayılımını durduracak ilaçlar kullanılır. Bol bol C vitamini verilir, su tüketimi arttırılır, sebze tüketimi fazlalaştırılır. Eğer domuz gribi ilerlemiş seviyedeyse hastaneye yatış gerçekleştirilmelidir. Burada da doktor kontrolünde tedaviye başlanmalıdır.