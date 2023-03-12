H1N1 VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

H1N1 gribi, insanlar ve domuzlar tarafından bulaşan grip virüslerinin bir türü olarak kabul edilir. Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşır ve enfekte olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşurken mikropları havaya savurması sonucu, etrafındaki kişiler enfekte olabilir. Enfekte olmuş bir kişinin dokunduğu nesneden ya da bu nesnenin solunmasından da H1N1 virüsü bulaşabilir.