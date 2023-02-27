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H Tipi Cezaevi Nedir?

Türkiye genelinde toplamda 5 adet H tipi cezaevinin bulunmakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu cezaevleri büyükşehirlerde bulunmaktadır. H tipi cezaevi iki bloktan oluşmaktadır. Bloklarda bulunmakta olan oda sayıları tek veya 3 kişinin kalabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Yemekhane, bulaşıkhane ya da berber gibi alanların da bulunmakta olduğu bilinmektedir. 500 kişilik bir kapasitesi bulunduğu görülmekte olan bu cezaevlerinin aynı zamanda yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu da bilinenler arasında yer almaktadır. Bu cezaevinin denetimleri sıklıkla yapılmaktadır. Görüşler ise belirli saatlerde ve günlerde gerçekleştirilmektedir.

Genel olarak bu şekilde tanımlanmakta olan H tipi cezaevinin oda sistemi ve düzeni ile kurulan çeşitli cezaevlerinden biri olduğu söylenebilmektedir. Mahkumlar için cezaevi içerisinde psikolog da bulundurulmaktadır.

H Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında H tipi cezaevinde kimler yatar sorusunun yer almakta olduğu gözlemlenmektedir. Burada çoğunluklar terör suçuna karışmış olan kişilerin yatmakta olduğu gözlemlenmektedir. Terörler mücadele suçlarına karışan kişiler buralara gönderilmektedir. Mahkumların dışarı ile iletişim kurması ve görüşmesi ise tamamen engellenmiştir. Cezaevi telefonu haricinde bir telefon kullanılması yasaktır. Burada koğuş ve disiplin hücrelerinin bulunduğu gözlemlenmektedir. Erkeklerin ve kadınların bulundurulmakta olduğu hücreler farklıdır.

H Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Farklı tipleri bulunmakta olan cezaevlerinde farklı ağırlıkta suçlara sahip olan mahkumlar yatmaktadır. H tipi cezaevi daha ağır suçlar işlemekte olan kişilerin yattığı tipte olan cezaevlerinden biri olarak tanımlanabilmektedir. Burada genellikle terör suçuna karışmış olan kişilerin bulundurulmakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu cezaevlerinin yüksek bir güvenliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bu yüksek güvelik nedeni ile ciddi sorunların ve kargaşaların çıkması da engellenmektedir.

Genellikle terör suçu nedeni ile yatılmakta olan bu cezaevinde kapasitesinin diğer bazı cezaevlerine oranla çok daha düşü olduğu gözlemlenmektedir. Oldukça fazla kapasitesi bulunmakta olan bu cezaevinin diğerlerinden ayrılan tüm özellikleri nedeni ise H tipi olarak adlandırıldığı bilinmektedir.

H Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Her cezaevi farklı tipte ağırlıklara sahip olan mahkumları bulundurmaktadır. Bu cezaevlerinin özellikleri de farklılıklar göstermektedir. Öncelikle bu cezaevlerinin oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra büyükşehirlerde bulundurulmaktadır. Oldukça büyük bir cezaevi kapasitesine sahip olan bu yerde genellikle daha ağır suçlar nedeni ile yatılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Merak edilen sorulardan bir tanesinin de H tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusu olduğu gözlemlenmektedir. Bu soruya devlete ve devlet çalışanına karşı işlenen terör suçları, organize suçlar, topluma karşı işlenen suçlar, terör ve teröre yardım suçları şeklinde cevap verilebilmektedir. Bu suçlardan biri işlendiğinde mahkum H tipi cezaevine getirilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos