KOOP-İŞ Sendikası, ilk defa örgütlendiği H&M mağazalarında toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 4 Ekim’de greve çıkmaya hazırlanıyordu. Dün işverenden gelen çağrı üzerine KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve H&M Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu’nun katılımı gün boyu süren görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler, saat 23.00’te anlaşma tutanağının imzalanması ile sonuçlandı.

HAFTADA İKİ GÜN İZİN

Toplu iş sözleşmesi 1 Haziran 2019 – 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayacak. Sözleşmeyle, ilk defa bir giyim mağazaları zincirinde çalışanlar haftada 2 gün izin hakkına kavuştu. KOOP-İŞ Sendikası daha önce de örgütlendiği yapı marketlerde çalışanlar için iki gün izin hakkı elde etmişti. H&M mağazalarında çalışan herkes, haftada iki gün tatil yapacak. Çalışma programı bir ay önceden belirlenecek, işçiler hangi gün çalışacaklarını önceden bilecek.

Ücretlere, 1 Haziran’dan geçerli olarak yüzde 3 zam yapılacak. 2020 ve 2021 yıllarının ocak aylarında asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 zam yapılacak. Asgari ücretin üzerindeki ücretler ise 2020’de yüzde 8, 2021’de yüzde 9 oranında artırılacak.

Günlük yemek yardımında merkez ve mağaza çalışanları arasındaki fark giderilerek, tüm çalışanlar 2019’da 27 TL, 2020’de 29.16 TL yemek yardımı alacak.

Tüm çalışanlara aralık aylarında 2019’da 30, 2020’de 35, 2021 yılında da 40 günlük ücret tutarında ikramiye ödenecek.

Toplu sözleşme ile sağlanan diğer haklar şöyle:

SOSYAL YARDIM: Sözleşmeyle ilk defa part-time çalışanlar dahil olmak üzere herkese;

01.06.2019 tarihinden itibaren aylık 120 TL,

01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 130 TL,

01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 140 TL

sosyal yardım ödemesi yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI: Sözleşmeyle ilk defa, 01.08.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde çocuk sahibi olan işçiye her çocuk için her ay 35 TL çocuk yardımı ödemesi yapılacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

TECRÜBE PRİMİ: Çalışanlara tecrübe primi olarak;

Tam Süreli çalışanlar için;

İstanbul ilinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 490,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 910,00 TL/Ay

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla illerinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 450,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 800,00 TL/Ay

Diğer illerde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) 5 yıl arasında hizmeti olanlar için 290,00 TL/Ay

5 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 640,00 TL/Ay

Kısmi Süreli çalışanlar için;

İstanbul ilinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 2,00 TL/Saat

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Muğla illerinde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,75 TL/Saat

Diğer illerde çalışanlar için;

2 yıl (dahil) ve üzeri hizmeti olanlar için 1,25 TL/Saat,

Ödenmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.

YABANCI DİL PİRİMİ: Çalışanlara her ay 85,00 TL yabancı dil primi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

VASITA YARDIMI: İşçilere işyerine fiilen geldikleri her gün için belirlenen tutarlarda vasıta yardımı ödemesi yapılacak Bu tutarlar Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi boyunca işyerinin bulunduğu ilin ortalama toplu taşıma ücretlerine gelen zam oranında arttırılarak uygulanacak.

EĞİTİM YARDIMI: Sözleşmeyle ilk defa, çocuğu öğrenimde olan her işçiye yılda bir kez eylül ayında; ilköğretim 150 TL, lise ve dengi 200 TL, üniversite ve dengi 250 TL net tutarında Eğitim Yardımı gift card olarak verilecek. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

BAYRAM HARÇLIĞI: H&M işyerlerinde ilk kez çalışanlara bayram harçlığı verilecek. Buna göre 2020 yılından geçerli olmak üzere Ramazan Bayramı’nda net 165 TL, Kurban Bayramı’nda net 215 TL bayram harçlığı ödenecek. Part time çalışanlarda aynı tutarda bayram harçlığı alacak. Ücret artış dönemlerinde ücret zammı oranında arttırılacak.

KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatına esas gün sayısı 40 gün olarak düzenlenmiştir.

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER: Üyelerimize verilecek ücretli izinler düzenlendi, kadın üyelerimizin doğum öncesi ve sonrası kullandıkları izinler ile süt izinleri arttırıldı.