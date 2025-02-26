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        Haberler Ekonomi Emlak GYODER, MIPIM 2025’e katılacak - Emlak Haberleri

        GYODER, MIPIM 2025’e katılacak

        GYODER, Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 11-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de üyeleriyle birlikte yerini alacak. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Gayrimenkul sektörü dünya genelinde hızla değişiyor. GYODER olarak bu dönüşümün içinde yer almayı ve üyelerimizi yeniliklerle buluşturmayı önemsiyoruz" diyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:05
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        GYODER, MIPIM 2025'e katılacak
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        Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl 11-14 Mart tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı MIPIM’de, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) de yer alacak.

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yılki katılımın önemine dikkat çekerek, MIPIM’in sektörel geleceğin şekillendiği bir platform haline geldiğini vurguladı. Neşecan Çekici, “Gayrimenkul sektörü dünya genelinde hızla değişiyor. GYODER olarak bu dönüşümün içinde yer almayı ve üyelerimizi yeniliklerle buluşturmayı önemsiyoruz. MIPIM’de üyelerimize yalnızca yeni projeleri sergileme fırsatı sunmuyor, aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri doğrudan yerinde deneyimleme imkânı tanıyoruz. Amacımız, üyelerimizin rekabet ve ihracat gücünü artırarak küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almalarına katkı sağlamak” diye konuştu.

        MIPIM'de ‘Yeniden Türkiye’ (ReTürkiye) mesajı vereceklerini söyleyen Neşecan Çekici, “Türkiye, küresel krizlere ve zorluklara karşı en dayanıklı ülkelerin başında geliyor ve bu direnciyle yatırımcılara güven veren bir merkez olmaya devam ediyor. Bu dayanıklılığın en önemli yansımalarından biri de yıllar içinde edindiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle dünyada öne çıkan Türk gayrimenkul sektörüdür. Bugün Türkiye, yeni iş modelleri, yatırım fırsatları, yenilikçi finansman araçları ve sürdürülebilir gayrimenkul çözümleri geliştirerek sektörü yeniden şekillendiriyor. Stratejik konumuyla Türkiye, küresel yatırımcılarla daha güçlü ve kalıcı bağlar kurmaya hazırlanıyor. İşte bu yüzden, bizi biz yapan tüm değerlerimizle ‘Yeniden Türkiye’ (ReTürkiye) diyerek dünyayla buluşuyoruz” dedi.

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