Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, 'Coldplay'ın solisti Chris Martin ile 2003 yılında dünyaevine girmişti. 2016'da boşanan Paltrow ile Martin'in bu evlilikten Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün eski eşi ile şu anki ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"O BENİM AİLEM"
Today Show programına katılan 48 yaşındaki oyuncu, Chris Martin için, "Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum" dedi.
"ONA MİNNETTARIM"
Gwyneth Paltrow, eski eşi hakkında konuşurken, "Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım" ifadelerini kullandı.
"SEN BENİM HAYATIMSIN"
Gwyneth Paltrow, 14 Mayıs'ta da 17. yaşına giren kızı Apple'ın doğum gününde duygusal bir yazı kaleme almıştı.
Mesajına, "Bu olabilir mi? Benim tatlı kızım, bugün 17 yaşına giriyorsun" diyerek başlayan Paltrow, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:
Sen benim hayatımsın... Sen her gün beni çok güldürüyorsun. Sen zeki ve çalışkansın. Çok büyük saygı duyduğum bir şekilde kendin olmayı başarıyorsun. Senin yaşındayken kendimi böylesine kabullenebilmeyi isterdim. Sen bir esin kaynağısın. Senin bu dünyaya geldiğin sabahı çok iyi hatırlıyorum. Bunun 17 yıl önce olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar benim meleğim.
İKİNCİ KEZ EVLENDİ
Öte yandan Amerikalı oyuncu, 2018 yılında ise yapımcı Brad Falchuk ile nikah masasına oturmuştu. İkili, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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