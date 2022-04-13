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Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a: Beni her zaman güldürüyorsun!

2008 yılında nikah masasına oturan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanacağı ileri sürülmüştü. Daha önce "ayrılık" haberlerini yalanlayan çift, evliliklerinin 15. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı

13.04.2022 - 07:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

    Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ve mankenlik mesleğini bırakan 40 yaşındaki Duran'ın Aksoy ile önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı da söylentiler arasındaydı.

  • "BENİ HER ZAMAN GÜLDÜRÜYORSUN"

    Çıkan haberlerin ardından suskunluklarını koruyan çiftin evliliklerindeki kara bulutlar çabuk dağıldı. İki çocuk annesi olan Güzide Duran'dan eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi.

    Kötü günleri geride bırakarak, 15. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, mutluluklarını Instagram'dan sergiledi. Duran, bu fotoğrafı, "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri aşkım..." ifadeleriyle yayınladı.

  • "SONSUZUM OLACAKSIN"

    Geçtiğimiz yıl nisan ayında da 14. evlilik yıl dönümlerinde eşiyle teknede poz veren ünlü isim, bu anları, "Sen her zaman benim sonsuzum olacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

  • İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

    "Boşanma" iddialarının ardından sosyal medya hesabından Adnan Aksoy ile birbirlerini öptükleri esnada çekilen bu kareyi yayınlayan Güzide Duran, eşine, "Her şey sensin..." sözleriyle seslenmişti. Aksoy da Duran'a, "Sen her şeysin..." şeklinde karşılık vermişti. Ünlü çift, böylelikle "ayrılık" iddialarını da yalanlamış olmuştu.

  • İKİ ÇOCUKLARI VAR

    2008'de nikah masasına oturan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.

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