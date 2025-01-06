"Güzellik standartları yeme bozukluklarını tetikliyor"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğba Türkcan, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi rahatsızlıkların, beden algısı ve ağırlık kontrolü üzerindeki toplumsal baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Medya ve moda dünyasının zayıflığı idealize etmesinin, özellikle genç kadınlar arasında bu bozuklukların yayılmasını hızlandırdığını vurguladı.

Sosyal medyada filtreler ve düzenlenmiş görüntülerle sunulan gerçek dışı beden imajlarının, bireylerde yetersizlik hissine neden olduğunu ifade eden Türkcan, bu durumun depresyon, anksiyete ve düşük özsaygıya yol açtığını belirterek, aynı zamanda yeme bozukluklarını teşvik eden zararlı davranışların yayılmasına da neden olduğunu söyledi.

KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Araştırmalara göre, 2000-2018 yıllarında yeme bozukluklarının küresel yaygınlığı yüzde 3,5’ten yüzde 7,8’e yükseldi. Türkcan, bu rahatsızlıkların kadınlarda çok daha yaygın olduğunu belirtti; erkeklerde yaşam boyu görülme oranı yüzde 0,74 ile yüzde 2,2 arasında değişirken kadınlarda bu oran yüzde 2,58 ile yüzde 8,4 arasında.