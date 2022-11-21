'Güzel Günler', dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu

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'Güzel Günler'in dün akşam yayınlanan bölümünde; iskelede Alya’yı karşısında gören Mihran, Selma'yla ilgili gerçeği söylemek zorunda kaldı. Alya, Mihran’la ayrılmaya karar verdi. Selma ise İstanbul’da ayakta kalmak için büyük bir mücadele vermeye başladı.

Atakan’ın borcu olduğunu öğrenen Altan, yardımcı olmak için tehlikeli bir yol seçip para için dövüşe girmeye karar verdi. Altan dövüşe giderken Selma da ona eşlik etti. Leylim’i de Füsun’a emanet ettiler. Altan’ın dövüşünde işler kötüye gidince Selma hemen Atakan’a haber verdi. Atakan ve Mihran gelir gelmez Altan'ı hastaneye götürdüler. Bu sırada eve geç kalan Füsun, Leylim’i de yanında götürmek zorunda kaldı.

Küçük kızı gizlice eve soktu ancak yakalanmaktan kaçamadılar. Diğer yanda Kıymet, Hakim’in karşı kaldırıma mekan açmasıyla kendini bir rekabetin içinde buldu. İnternet üzerinden yemek kursuna başlayan Kıymet, yeni maceralara atıldı.

Altan’ın nefes kesen boks maçı; İzlemek için tıklayınız

Füsun ve Leylim, Kıymet’e yakalanıyor; İzlemek için tıklayınız

SELMA VE MİHRAN’IN DUYGU DOLU HESAPLAŞMASI Leylim'in sınavının kötü geçmesiyle Selma, Van’a dönmeye karar verdi. Mihran kendini Alya'ya affettirmek için ona özel bir hediye hazırlamak istedi ve bu sırada Setrak Amca’nın kolyesinin aslında bir başkasında olduğunu öğrendi. Finalde Mihran ve Selma vedalaşmak için bir araya geldi ancak bu buluşma geçmişin bir hesaplaşmasına dönüştü… “Sen gittin, ben öldüm…” İzlemek için tıklayınız

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI 'Güzel Günler’in dördüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Atakan’ın borcunu nasıl kapattığı Füsun, Kıymet ve Altan’ın kafasını karıştırırken, Hakim’in menemenci dükkanına zabıtaların gelmesi dikkat çekiyor. Saliha ve Kıymet, Alya ve Altan’ı evlerinde yemeğe davet ederken, tüm ailenin bir araya geldiği anlarda gelen bir telefon herkesi şoke ediyor. Altan, Selma’nın İstanbul’a döndüğünü söylüyor.