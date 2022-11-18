Güzel Günler’in 3. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Altan’ın yaralı halde hastanede yattığı tanıtımda Füsun, Leylim’i eve getirip saklamaya çalışırken Kıymet küçük kızı buluyor. Selma, Van’a geri dönmeye karar verirken Mihran’ın hızla araba kullandığı anlar akıllara “Mihran, Selma’yı mı durduracak?” sorusunu getiriyor. Hem kahkahanın hem de heyecanın eksik olmayacağı bir bölüm izleyicileri bekliyor.
GÜZEL GÜNLER’İN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Selma’nın nişana gelmesinin davetlilere yaşattığı şokun ardından tören devam etti ancak Kıymet, Selma’ya çok kızınca Selma nişanı terk etti. Kardeşi Leylim’le birlikte arabada uyuyan Selma, lastikleri çalınınca bir darbe daha yedi. Mihran miras kalan evi satarak Selma’yı hayatından çıkarmayı planladı. Selma’nın kolyesini teyzesi Saliha’nın çantasında bulan Füsun ise bu duruma annesi Kıymet’i bir türlü inandıramadı. Saliha’nın sırrını ortaya çıkarmak isteyen Füsun, farklı yöntemleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Selma ve Mihran evi satmak isteyince, satış için Setrak amcanın kız kardeşinin de izninin olması gerektiği ortaya çıktı. Bu sırada Atakan da eve müşteri buldu. Selma çalınan lastikleri için Altan’dan destek alırken, Alya’yla karşılaştı. Selma evin satılması için Mihran’la birlikte Setrak amcanın kardeşi Mari’yi görmeye Büyükada'ya gitti. Mari evin satışı karşılığında Setrak’ın Selma’ya verdiği kolyeyi istedi. Kolyenin kayıp olduğu düşünüldüğünden evin satılması planı da suya düştü. Alya, Mihran ve Selma’nın birlikte adaya gittiğini öğrendi ve büyük bir hayal kırıklığı ile adadan dönen Mihran ve Selma’yı karşılamak üzere hazır beklemeye başladı.
İşte Güzel Günler’in 3. Bölüm 2. Tanıtımı;
Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.
“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!