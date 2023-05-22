'Güzel Günler'de düğün heyecanı

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam yayınlanan 23'üncü bölümünde 'Altan' ve 'Atakan’ın heyecan dolu düğünü yeni başlangıçlara kapı açtı. 'Selma' ile 'Saliha’nın arasındaki buzları erittiği, 'Füsun' ve 'Feyyaz’ın sonunda birbirlerine olan duygularını açıkladığı bölüm ilgiyle izlendi. #GüzelGünler etiketi yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde kaldı.

'Kıymet' ve 'Mihran' zor da olsa 'Saliha’yı eve dönmesi için ikna ettiler. 'Selma' ile evlenmeyi kafasına koyan 'Mihran' annesinin rızasını almak için her şeyi göze aldı. 'Kıymet', 'Saliha' ve 'Selma’yı barıştırmak için bir plan yaptı. 'Aleyna' ve 'Feyyaz' ayrılığını duyan 'Kıymet' büyük bir şok yaşadı. İkiliyi yeniden birleştirmeye çalışsa da 'Hakim’in konuşmasıyla 'Feyyaz’a baskı yapmaktan vazgeçti.

Ailenin krizlerle başlayan günü yerini 'Altan' ve 'Atakan’ın düğün heyecanına bıraktı. 'Kıymet’in evinde 'Altan’ın kına gecesi devam ederken damat tarafı 'Cumali’nin verdiği fikirle kendilerini bir kostüm partisinde buldu. 'Hakim' sonunda 'Feyyaz’a 'Füsun’un duygularından bahsetti. Bunu duyan 'Feyyaz' soluğu 'Füsun’un kapısında aldı. 'Feyyaz'ın bu adımıyla ikili hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Sonunda beklenen düğün gerçekleşti. Tüm aile 'Altan' ve 'Atakan’ın düğününde bir araya geldi.

'Füsun, 'Feyyaz’ın bir gece önce söylediklerini hatırlamamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 'Saliha', 'Selma' ile bir konuşma yaptı ve 'Mihran’la aşklarının karşısında durmayacağını söyledi. 'Saliha', 'Setrak Usta’nın mektubunu 'Mihran’a verdi. Herkesin peşinden koştuğu kolye sonunda 'Selma’nın oldu. 'Setrak’ın mektubuyla geçmişin sırrı çözüldü. 'Feyyaz’ın aklının başına gelmesiyle 'Füsun’la bir konuşma yaptı. İkili sonunda birbirlerine olan duygularını itiraf etti ve yeni bir başlangıç yaptı.

'Feyyaz' ve 'Füsun' arasında romantik dakikalar; İzlemek için tıklayınız 'Saliha', 'Selma’yı gelini olarak kabul etti; İzlemek için tıklayınız Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor. 'GÜZEL GÜNLER'DE HERKESİN MERAK ETTİĞİ YANGIN İLE İLGİLİ GELİŞME

ÖNERİLEN VİDEO