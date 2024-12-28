Kaşlarımız neden dökülür? Hangi hastalıkların habercisi olabilir?
Kaşlar, çok daha iyi ve sağlıklı bir şekilde görünmemizi sağlamasının yanı sıra, güzel görünmek için de sağlıklı ve düzgün görünmelidir. Bazı sağlık veya çevresel etkenlerden dolayı kaşlarda dökülmeler olabilir. Peki, kaşlarımız neden dökülür? Detaylar haberimizde...
Kaşlar, gözlerin fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Kritik görevleri bulunan kaşların dökülmesi ise kişilerin hayat kaliteleri üzerinde olumsuz etkiler bulunmaktadır.
Kaşlar; göz kapağı, kirpik ve diğer salgı bezleri ve dokulara benzer şekilde gözün çevresel etkenler, ter, yağ gibi salgılar ile mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer görevi gören bir dokudur. Ancak vücudu etkileyen çeşitli sağlık sorunları veya çevresel bazı etkenlere maruz kalınması gibi sebeplerle kaşları oluşturan kıl foliküllerinde kayıpla birlikte kaş yoğunluğu azalır ve kaşlarda dökülme görülebilir.
Kaşlarda incelme ve dökülme sorunu tek bir kaş için geçerli olabileceği gibi her iki kaşta da görülebilir. Kaş dökülmesinin altında yatan nedene bağlı olarak, yüzde yer alan diğer kıl folikülleri ile saçlı deride, cildin diğer bölgelerinde veya vücudun başka dokularında da şikayetler ortaya çıkabilir.
KAŞ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?
Kaş dökülmesinin genelde nedeni alopesi areata (saçkıran hastalığı), A, C, E, B-7, B-12 ve D vitamini, çinko ve demir gibi vitamin ve mineral eksikliği, yaşlılık, tiroid hastalığı, egzama gibi cilt hastalıkları ve strestir. Yine kaşların sürekli yolunması da kaş dökülmesine neden olabilir.
Kaş dökülmesi genellikle şu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar:
1. YAŞLILIK
Kadınlarda östrojen erkeklerde ise testosteron düzeyi azaldıkça saçlarda olduğu gibi kaşlarda da dökülmeler meydana gelebilir.
2. BESLENME
Cilt dokusunun ve dolayısıyla kıl foliküllerinin yenilenebilmesi için birtakım mineral ve vitaminlerin yeterli miktarda alınması gerekir. Özellikle A vitamini, çinko, biyotin, demir gibi maddelerin yetersiz seviyelerde olduğu hallerde kaşlarda dökülme gerçekleşebilir.
3. GEBELİK
Hamilelik ve doğumla birlikte hormon sisteminin büyük değişimler yaşamasını takiben, kaşların üretim döngüsü aksayarak kaşlarda ani dökülme veya incelme izlenebilir.
4. TİROİD HASTALIĞI
Tiroid bezinin çok veya az çalışması da kaş dökülmesinin nedenleri arasındadır. Tiroid bezinde meydana gelen bu bozulmalar vücudun dengesini olumsuz etkiler ve kaş dökülmesi görülebilir.
5. STRES
Aşırı stres yaşayan kişilerin fizyolojik durumlarında dalgalanmalar meydana gelir ve bu durum saç ve kaş köklerini de etkiler. Stres ve anksiyeteye bağlı kaş dökülmesi bu yüzden meydana gelir.
KAŞ DÖKÜLMESİ İLE GÖRÜLEBİLEN BELİRTİLER
Kaş dökülmesine neden olan etmenin sağlık sorunları olması durumunda kaş dökülmelerine başka belirtilerin de eşlik etmesi söz konusu olmaktadır. Bu belirtiler şunlar olabilir.
- Saçlı deride kızarıklık,
- Saçlı deride döküntü,
- Saçlarda dökülme,
- Saçların cansız olması,
- Saçların çabuk yağlanması,
- Saçlarda kırılma,
- Ciltte renk değişiklikleri,
- Cildin koyulaşması,
- Ciltte beyaz plakların oluşması,
- Kıl diplerinde irinli akıntıların oluşması,
- Kılların kökten ya da dipten kopması,
- Halsizlik,
- Yorgunluk,
- Ciltte solgunluk,
- Ciltte kuruluk,
- Cildin üst tabakasında dökülme,
- Kaşıntı,
KAŞ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?
Kaş dökülmesine iyi gelen yöntemler arasında doktorun önerdiği reçeteli ilaçlar, hint yağı, lavanta yağı gibi esansiyel yağlar ve gerekirse estetik cerrahiler yer alır. Bunlarla birlikte A vitamini, C vitamini, demir ve çinko takviyeleri alarak da kaş dökülmesinin önüne geçebilir, daha sağlıklı kaşlara sahip olabilirsiniz.
Kaş dökülmesine iyi gelen yöntemler şöyle sıralanabilir:
- İnflamasyonu azaltmak için kortikosteroid ilaçlar
- Omega 3, omega 6, A-C vitaminleri, demir ve çinko takviyeleri
- Hormon bozukluğu tedavisi için ilaçlar
- Hint yağı, lavanta yağı, aloe vera jeli ve kaş serumları
- Stresten uzak durmak
Tıbbi tedavi yöntemlerinin dışındaki esansiyel yağlar kaş dökülmesinin önüne geçebilir ancak kullanımı, dozu ve olası yan etkileri konusunda doktora danışarak hareket etmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir.
KAŞ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN YAĞLAR
Kaş dökülmesi problemi yaşayan kişilerin öncelikle dökülmenin nedeninin belirlenmesi ve bu nedene uygun olarak dermatoloji uzmanı tarafından belirlenen bir tedavi planını takip etmesi önemlidir. Bunun yanında tedavinin desteklenmesi amacı ile aşağıda belirtilen yağlar kullanılabilir.
- Zeytin yağı
- Hindistan cevizi yağı
- Hint yağı
- Badem yağı
- Biberiye yağı
- Sedir ağacı yağı
- Lavanta yağı
- Misk adaçayı yağı
- Helichrysum yağı
- Argan yağı
KAŞ DÖKÜLMESİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?
Kaş dökülmesi çok tehlikeli bir tablo ortaya çıkarmazken, alopesi areata, tiroid hastalığı, sedef ve egzama gibi hastalıkların işareti olabilir.