Kaşlar, gözlerin fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Kritik görevleri bulunan kaşların dökülmesi ise kişilerin hayat kaliteleri üzerinde olumsuz etkiler bulunmaktadır.

Kaşlar; göz kapağı, kirpik ve diğer salgı bezleri ve dokulara benzer şekilde gözün çevresel etkenler, ter, yağ gibi salgılar ile mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer görevi gören bir dokudur. Ancak vücudu etkileyen çeşitli sağlık sorunları veya çevresel bazı etkenlere maruz kalınması gibi sebeplerle kaşları oluşturan kıl foliküllerinde kayıpla birlikte kaş yoğunluğu azalır ve kaşlarda dökülme görülebilir.

Kaşlarda incelme ve dökülme sorunu tek bir kaş için geçerli olabileceği gibi her iki kaşta da görülebilir. Kaş dökülmesinin altında yatan nedene bağlı olarak, yüzde yer alan diğer kıl folikülleri ile saçlı deride, cildin diğer bölgelerinde veya vücudun başka dokularında da şikayetler ortaya çıkabilir.

REKLAM

KAŞ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Kaş dökülmesinin genelde nedeni alopesi areata (saçkıran hastalığı), A, C, E, B-7, B-12 ve D vitamini, çinko ve demir gibi vitamin ve mineral eksikliği, yaşlılık, tiroid hastalığı, egzama gibi cilt hastalıkları ve strestir. Yine kaşların sürekli yolunması da kaş dökülmesine neden olabilir.