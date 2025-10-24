Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Güzel görünmek için yüksek topuklu ayakkabılara gerçekten ihtiyacınız var mı? İşte topuklu ayakkabıların sağlık üzerindeki etkileri | Sağlık Haberleri

        Güzel görünmek için yüksek topuklu ayakkabılara gerçekten ihtiyacınız var mı? İşte topuklu ayakkabıların sağlık üzerindeki etkileri

        Kadınlar için sosyal hayatta bugün artık gerekliliği sorgulanan bir sürü güzellik kalıbı var. Bunlardan biri de topuklu ayakkabı. Resmi bir davette ya da şık bir organizasyonda kadınlardan kesinlikle giymesi beklenen topuklu ayakkabıların sağlık üzerine etkilerini hiç düşündünüz mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürekli topuklu giyenleri hangi riskler bekliyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moda dünden bugüne tüm zamanlarda hep kadınların omzuna taşıyıp taşıyamadığıyla çok da ilgilendirmediği yükler yüklemiş. Kadınlar nasıl giyindiği, nasıl giyinmesi gerektiği ya da 'şık' olmak birileri tarafından belirleniyor ve kadınların buna uyum sağlaması bekleniyor. Değişen dünya düzeni kadınların bu yönlendirmelere biraz sorgulayarak bakmasına olanak tanıdı. Bu bakıştan sonra göze ilk çarpan şeylerden biri de topuklu ayakkabı oldu.

        Kadınlar artık ekonomik hayat katılıyor ve günün büyük bir kısmını dışarıda, işte geçiriyor.

        8-10 saati bulan bu iş zamanında kadınlardan şık ve bakımlı olması, kıyafetlerine dikkat etmesi ve hatta çalıştığı pozisyonla bağlantılı olarak bazen de bu 8-10 saati topuklu bir ayakkabının üzerinde geçirmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Evet, topuklu ayakkabılar gerçekten çok şık ve cezbedici olabiliyor. Hatta kadınların büyük bir çoğunluğu kendini bu ayakkabıların içinde daha rahat ve daha çekici de hissedebiliyor.

        Ama peki güzelliğin olmazsa olmaz şartı bugün hala topuklu ayakkabı mı?

        Bu soruya tartışmalı cevaplar verilebilir ama cevabı tartışmasız başka bir soru var:

        Topuklu ayakkabılar sağlık açısından risk oluşturabilir mi?

        Bilimin ve tıbbın bu konuda pek de kafa karışıklığı yok: Evet oluşturabilir.

        METATARSALJİ VE KAPSÜLİT RİSKİ

        Yüksek topuklu ayakkabılar, ayağın tabanına ve tarak kemiklerine baskı uygulanmasına neden olur. Bu baskı da ayağınızın bu bölgesinde ağrıya hatta bazı durumlarda iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum tıp dilinde metatarsalji olarak bilinir. Eğer bu aşırı baskı durumu çok fazla tekrarlarsa ayak tabanındaki eklem kapsülleri, bu kemiklerin çevresindeki dokular ve bağlar hasar görür.

        Bu durum da tıp dilinde kapsülit olarak adlandırılır.

        REKLAM

        Yüksek topuklu ayakkabıların neden olduğu aşırı yüklenme bazen kemiklerde küçük ve ağrılı çatlaklara yol açabilir. Bu durum tıp dilinde yüklenmeye bağlı stres kırığı olarak adlandırılır.

        BAŞPARMAK ÇIKINTISI

        Ayak parmaklarda en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olan başparmak çıkıntısı sorununun arkasında da yüksek topuklu ayakkabılar yatabilir.

        Ayağın iç kısmında, ayak başparmağı ekleminde oluşan oluşan baskı başparmağın parmakların içine doğru dönmesine ve ters yönde bir kemik büyümesine başparmak çıkıntısı denir.

        Bu sorunun nedeni yüksek topuklu ayakkabılar olabileceği gibi sivri veya dar bir burunlu ayakkabılar da olabilir.

        NASIR

        Yüksek topuklu ayakkabıların ayaklarınızda yarattığı baskı kırıkla ya da kemik hasarıyla sonuçlanmasa da nasır olarak sonuçlanabilir.

        Nasırlar ciltteki yüksek basınçtan korunmak için kalınlaşmış deri katmanlarına denir.

        Nasırlarınız iyileşse bile yüksek topuklu ayakkabılar giymeye devam ettiğiniz sürece tekrar ortaya çıkacaktır.

        AŞİL TENDONA VE PARMAKLARA DİKKAT

        Yüksek topuklu ayakkabılar giymek Aşil tendonunuzun kısalmasına neden olabilir. Topuklu ayakkabıların üzerindeyken vücut ağırlığınız öne kayar. Bu durumda baldır kaslarınıza daha fazla yük biner. Bu fazla yüklenme aşil tendonunda gerginlik yaratır ve sonrasında düz ayakkabılar giydiğinizde Aşil kısalmasının yolu açılır.

        ÇEKİÇ PARMAK

        Parmaklarla ilgili karşılaşılan bir diğer sorunlardan biri olan çekiç parmak da yüksek topuklu ayakkabılar nedeniyle ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan biridir.

        Vücudunuzun yükü parmaklarınızda olduğunda ön ayaktaki basınçla birlikte dengede kalmaya çalışan parmaklar yere tutunmak için doğasına aykırı bir pozisyonda olur.

        Bu da parmakların deforme olması riskini arttırır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de gözler kurultay davasında
        CHP'de gözler kurultay davasında
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Habertürk Anasayfa