Star Tv' de yeni dönem yayın hayatına başlayan Güvercin dizisi gerek oyuncu kadrosu gerek yapım ekibi ile daha ilk bölümden ses getirmeyi başardı. Oyuncu kadrosunun başında gelen yıllarca televizyon dünyasının başarılı ismi olan Nursel Köse'nin hayatından söz edeceğiz. Dizinin başarısı ve hayran kitlesi bir yana dizinin Kevsa karakterine can veren Nursel Köse kimdir? İşte Nursel Köse kimdir sorusunun cevabı...

Nursel Köse Kimdir?

Türk dizisi ve sinema oyuncusu olan başarılı oyuncu 29 Mart 1961 (58) Malatya doğumludur. Eğitim hayatını özel öğrenci olarak Almanya' da tamamlamıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyunu oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı. Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen- Almanya'daki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde yer alıyor.

Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı , 2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44. Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012'de yönetmen Züli Aladağ'ın "300 Worte Deutsch" adlı sinema filminde, 2013'te yönetmen Kutluğ Ataman'ın "Kuzu" adli sinema filminde ve yönetmen Erhan Güleryüz ile "Kafkas" sinema filminde oynadı. Nursel Köse 2013 yılında " ENKAZ" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

Nursel köse oynadığı dizi ve filmler

2018 – Eski Köye Yeni Adet (Hemşire) (Sinema Filmi)

2017 – Avlu (Kudret) (TV Dizisi)

2017 – Die Hölle (Nazan) (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Züleyha)(Sinema Filmi)

2015 – İçimde Akan Nehir (Sinema Filmi)

2015 – Unterm Radar (Amira) (TV Filmi)

2015 – Propaganda 2 (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Kerman) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Safiye)(Sinema Filmi)

2014 – Kafkas (Sinema Filmi)

2013 – 300 Worte Deutsch (Damla) (Sinema Filmi)

2012 – Kötü Yol (Bedia) (TV Dizisi)

2012 – Gassal (Sinema Filmi)

2011 – Anduni – Fremde Hemat (Sinema Filmi)

2011 – Al Yazmalım (Maryamhan) (TV Dizisi)

2011 – München 7 (Sinema Filmi)

2011 – Dedeler İyisini Bilir (Sinema Filmi)

2011 – 3 Kadın 3 Kader (Sinema Filmi)

2010 – Kardelen (Hatice)(Sinema Filmi)

2010 – Karadağlar (Zümrüt) (TV Dizisi)

2010 – Ayrılık (Gül Hanım) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Kuru Nedme) (Sinema Filmi)

2010 – 7 Avlu (Zarife)(Sinema Filmi)

2009 – Kış Masalı (Dilber) (TV Dizisi)

2008 – Tatort (Sinema Filmi)

2008 – Ver Elini Türkiye (Sinema Filmi)

2008 – Kalpsiz Adam (Meliha) (TV Dizisi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Yeter) (Sinema Filmi)

2007 – Kavak Yelleri (Nur Seven) (TV Dizisi)

2007 – Turkish for Beginners (Sinema Filmi)

2007 – Kartallar Yüksek Uçar (Mebrure) (TV Dizisi)

2005 – Sessiz Gece (Aylin) (TV Dizisi)

2005 – Kebab Connection (Hatice)(Sinema Filmi)

2005 – Başka Bir Lig (Chefin) (Sinema Filmi)

2004 – SOKO Köln-(Asche Ceman) (Sinema Filmi)

2003 – Une grande fille comme toi (Sinema Filmi)

2003 – Savannah (Frau Dubonnet) (Sinema Filmi)

2001 – Anam (Anam) (Sinema Filmi)

1988 – Yasemin (Emine) (Sinema Filmi)

Nursel Köse aldığı ödüller

2014 – 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – (Kuzu)

2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu -(Yaşamın Kıyısında)

2008 – 1.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yaşamın Kıyısında)

2007 – 44. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – (Yaşamın Kıyısında)

Nursel Köse'nin kitapları

1996- Der Liebe Zum Trotz/ Sevdaya inat (şiir)

1997- Hafızamda oturuyorsun (şiir)

2000- Ütopya (şiir)

2000- WDR (şiir, öykü)

2018- Soytarı özgürlüğü kitap

Nursel köse Radyo Tiyatrosu

1996- Die Ameisenfrau

1998- Der Schlangenbrunnen

2008- Der verbannte Vogel

2009- Sürgün Kuşu