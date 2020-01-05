05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güvercin 7. yeni bölümü bu akşam neden yok? Güvercin bu akşam var mı? Soruları izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güvercin dizi normalde her hafta Pazar günleri saat 20:00'da Star TV ekranlarında oluyor ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte, 5 Ocak Star TV yayın akışı ve Güvercin bölümüne dair detaylar...
GÜVERCİN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Güvercin'in bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırıyor. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.
GÜVERCİN 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Güvercin bu akşam yayınlanmayan 7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleri izleyicisi ile buluşmaya devam edecek. Güvercin 7. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgiler gelir gelmez ayrıntılar haberimizde olacaktır.
GÜVERCİN 6. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.
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