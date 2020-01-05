Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının yerli ve yabancı birçok film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kanalların 5 Ocak 2020 yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Ölümcül Uçuş 'Yabancı Film'

21.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'

22.00 Çocuk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film'

22.45 Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu 'Yabancı Film' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

23.40 Zaman Matinesi