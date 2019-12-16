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Ekranların yeni dizisi Güvercin 4. bölümü de geride bıraktı. Pazar akşamı yayınlanan 4. bölümü seven izleyiciler şimdi yeni bölümü bekliyorlar. Peki, Güvercin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...
GÜVERCİN 4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Zülüf, geçmişte bu cinayeti kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak ve babasının adını temize çıkarmak için konağa dönmüştür. Kenan'a artık kan dökülmemesi ve her şeyin yoluna girmesi için döndüğünü söylemek zorunda kalır. Kenan'sa Zülüf'ün konağa dönmesiyle içten içe umutlanır. Kevsa ve Celil, Ökkeş'i içeriden çıkarmanın derdindedir. Zülüf, yıllardır sakladığı tesbih tanesiyle bu işi çözmesinin hiç de kolay olmadığının farkına varır.
Güvercin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
ALMİLA ADA KİMDİR?
1994 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bale, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservaturı tam zamanlı bale, Royal Academy of Dance & Tring Park Performing Arts’dan mezunu. Tüm eğitim hayatı boyunca bale ağırlıklı olmak üzere sahne sanatları okudu. Daha sonra Londra başta olmak üzere, sayısız Avrupa ülkelerinde dans etti. 2015’ten beri Türkiye’de oyunculuk yapıyor.
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