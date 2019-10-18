Gut hastalığı nasıl anlaşılır? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vücudun içerisinde bazı maddelerin dışarı atılması ürik asite dönüştürülerek sağlanır. Ürik asidin atılmasında sorun varsa ya da çok fazla üretildiyse bu madde vücutta birikime neden olmaktadır. Ürik asit eklemlerde birikme yapması halinde iltihaba neden olarak, gut hastalığını ortaya çıkarmaktadır. Gut hastalığı romatizmal olan bir hastalık çeşididir. Ara ara ortaya çıkan bir hastalıktır. Daha çok ayak başparmağında nükseder. Kesin tedavisi olmayan müzmin bir hastalıktır. Erkeklerde daha sık görülür kadınlarda ise, menopoz sonrası ortaya çıkabilmektedir.
Gut Hastalığı Nedenleri
Gut Hastalığının Belirtileri
Gut hastalığı tanısı ürik asit miktarı ölçülerek belirlenmeye çalışılır. Ancak her ürik asit fazlalığı gut hastalığı nedeni değildir. Kesin bir tanı konması için eklemlerden sıvı alınmasıyla, ürik asit varlığını oluşturan kristallerin ortaya çıkışını anlamaktır. Ağrılı ve şiş olan eklemden alınarak test uygulanmaktadır.
Gut Hastalığı Tedavisi
İlaç tedavisi; ürik asit artışını düşüren ilaçlar, ağrı ve atakların azaltılması için kullanılan ilaçlarla tedavi edilir. Bol sıvı tüketilmesi, alkol tüketilmemesi, kilo vermek, protein ağırlıklı beslenmemek gereklidir. Beyin, kırmızı et, böbrek, karaciğer, sardalya, hamsi gibi gıdalar ürik asitin yükselmesine neden olmaktadır. Gut hastalarının tüketmemesi gereklidir.
Gut hastalığında enfeksiyon olması halinde cerrahi uygulama nadiren yapılmaktadır.
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