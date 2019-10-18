Gut hastalığı nasıl anlaşılır? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Vücudun içerisinde bazı maddelerin dışarı atılması ürik asite dönüştürülerek sağlanır. Ürik asidin atılmasında sorun varsa ya da çok fazla üretildiyse bu madde vücutta birikime neden olmaktadır. Ürik asit eklemlerde birikme yapması halinde iltihaba neden olarak, gut hastalığını ortaya çıkarmaktadır. Gut hastalığı romatizmal olan bir hastalık çeşididir. Ara ara ortaya çıkan bir hastalıktır. Daha çok ayak başparmağında nükseder. Kesin tedavisi olmayan müzmin bir hastalıktır. Erkeklerde daha sık görülür kadınlarda ise, menopoz sonrası ortaya çıkabilmektedir.

Gut Hastalığı Nedenleri

Ürik asidin artması ve kan ile dokularda birikmesidir.

Ürük asidin atılmasında sorun olması ya da böbreklerden atılmasında bozukluk ortaya çıkmasıdır.

Yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalığı gut hastalığını tetikler.

İdrar söktürücü ilaçlar

Kronik böbrek hastalığı

Kalıtsal etkenler

Doğuştan gelen bazı hastalıklar

Yaşlılık etkeni

Alkol kullanmak

Sigara kullanımı

Gut Hastalığının Belirtileri

Eklemlerde ağrı ve şişme

Ağrı atakları

Ayak başparmağında hassaslık ve şişme

Parmakta şekil bozukluğu

Eklemlerde zorlanma

Gut hastalığı tanısı ürik asit miktarı ölçülerek belirlenmeye çalışılır. Ancak her ürik asit fazlalığı gut hastalığı nedeni değildir. Kesin bir tanı konması için eklemlerden sıvı alınmasıyla, ürik asit varlığını oluşturan kristallerin ortaya çıkışını anlamaktır. Ağrılı ve şiş olan eklemden alınarak test uygulanmaktadır.

Gut Hastalığı Tedavisi

İlaç tedavisi; ürik asit artışını düşüren ilaçlar, ağrı ve atakların azaltılması için kullanılan ilaçlarla tedavi edilir. Bol sıvı tüketilmesi, alkol tüketilmemesi, kilo vermek, protein ağırlıklı beslenmemek gereklidir. Beyin, kırmızı et, böbrek, karaciğer, sardalya, hamsi gibi gıdalar ürik asitin yükselmesine neden olmaktadır. Gut hastalarının tüketmemesi gereklidir.

Gut hastalığında enfeksiyon olması halinde cerrahi uygulama nadiren yapılmaktadır.