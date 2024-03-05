Gusül abdesti gerektiren durumlar: Kadın ve erkekler ne zaman, hangi şartlarda gusül abdesti almalı?

Gusül abdesti gerektiren durumlar: Kadın ve erkekler ne zaman, hangi şartlarda gusül abdesti almalı?

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Gusül abdesti, cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerin giderilmesi amacıyla önce ağız ve burun ardından ise tüm vücudun iyice yıkanması ve temizlenmesi işlemidir. Ayet-i Kerime’de “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Peki gusül abdesti gerektiren durumlar nelerdir? İşte bu yazımızda kadınların ve erkeklerin gusül abdesti almasını gerektiren durumların neler olduğu, gusül abdestinin nasıl alınacağı, gusül abdestini bozan halleri ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Kadınların Gusül Abdesti Almasını Gerektiren Durumlar

Genel anlamda gusül abdestinde maddi temizlenme ve tıbbi yarar gözetilmesinden ziyade manevi ve hükmi temizlenme ve arınma vasıtası olma özelliği hakimdir. Bunun yanında Kadınları gusül abdestini almasını gerektiren durumlar ise şöyle sıralanabilir:

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Menstrual (adet, aybaşı, regl, hayız) dönem veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Regl dönemi bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül almak yeterlidir.

İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören kadın cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa gusletmez. Bazı alimler bu konuda ihtilafa yer bırakmamak için kadının ihtiyaten yıkanmasının iyi olduğu yönünde fikir bildirmişlerdir.

Mastürbasyon sonrasında gusül abdesti gerekir.

Diyanet işleri Başkanlığı ise kadınların gusül abdesti alması gerektiren durumları şu şekilde açıklamıştır:

Gusül, cinsel ilişkiden veya şehvetle meni gelmesinden/orgazm olmaktan dolayı ya da kadınların âdet ve lohusalık dönemleri bittiği zaman gerekir.

Kadınların jinekolojik muayeden sonra gusül abdesti alıp almaması da merak edilen konulardan biridir. Diyanet ise bu konuda “kadın doğum uzmanına jinekolojik muayene olmak ya da rahim ultrasonu çektirmek guslü gerektirmez” açıklamasında bulunmuştur.

Erkeğin Gusül Abdesti Alması Gerektiren Durumlar

Gusül abdesti gerekli durumlarda hem kadına hem de erkeğe farz kılınmıştır. Şimdi erkeğin gusül abdesti alması gerektiren durumlarını inceleyelim:

Erkekler de cinsel ilişki sonrası cünüp olma durumunda gusül abdesti almak durumundadır.

İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören erkek cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmesi gerekmez. Erkekte koyu beyaz renkte meni gelmesi cünüp olma durumudur.

Cinsel ilişki sonrası meydana gelen meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, çıkarsa, gusletmek gerekir.

Mastürbasyon sonrasında gusül abdesti gerekir.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

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Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Bu işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Şimdi madde madde gusül abdesti nasıl alınır inceleyelim:

Gusül abdesti alacak kişi banyoya girerken “Euzü Besmele” çeker. Bu adımda banyoya sol ayakla ile girilmesi uygun görülür.

Her ibadetin başı niyet etmek olduğuna göre gusül abdestinde de niyet şarttır. “Niyet ettim cünüplükten temizlenmek için yıkanmaya” denilerek niyet edilir.

Eller bileklere kadar güzelce yıkanır.

Avret yeri sol ile yıkanır.

Sağ avuç ile ağza üç defa su alınır. Ağız her defasında çalkalanarak, mümkünse boğaza kadar gargara yapılarak bu işlem gerçekleştirilmelidir. Yalnız oruçlu iken boğaza su kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Ardından yine sağ avuç ile burna genze kadar olacak şekilde su çekilir. Sol ile burun temizlenir.

Devamında namaz abdesti gibi abdest alınır.

Namaz abdesti alındıktan sonra: İlk olarak başın üzerinden 3 defa su dökülür. Sağ omuzdan üç defa su dökülür. Sol omuzdan üç defa su dökülür.

Vücut tamamen temizlenene ve hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.

Erkeklerde bıyık, sakal ve saç diplerine suyun girdiğinden emin olunmalı, iyice temizlenmelidir.

Göbek deliği, kulak deliğine de su girdiğinden emin olunmalıdır.

Parmaklarda yüzük varsa yüzüğü parmaktan çıkarmaya gerek olmadan hareket ettirilerek yıkanması sağlanmalıdır.

Küpe varsa da benzer işlem uygulanmalıdır.

Son olarak banyo yaptığınız yerde su birikiyorsa ayaklar güzelce yıkanmalıdır.

Boy abdesti yani gusül işlemi bu adımlarla tamamlanmış olur.

Hz. Âişe (ra), “Resûlullah (sas) başına üç defa su dökerdi. Biz ise, saçımızdaki örgülerden dolayı beş defa dökeriz.” diyerek suyun saç örgülerinin altına iyice nüfuz etmesi gerektiğine vurgu yapmaktaydı.

Gusül abdesti insana temizlik hissi ve ibadetlere hazır olduğu hissini verir. Bu sebeple özellikle Müslümanlar için önemli kabul edilen Cuma gününde gusül abdesti almak önerilir. Hz. Muhammed bu konuda “Biriniz cuma namazına geleceği zaman yıkansın!” buyurmuştur. Hatta bazı sahabeler O'nun (SAV) bu emrini, “Bulûğa ermiş olan herkese, cuma günü gusletmek vaciptir.” şeklinde rivayet etmişlerdir.

Gusül Abdesti Nasıl Bozulur?

Gusül abdesti olmayan yani cünüp olan kadın ya da erkek, veya regl olan kadın ibadetlerini yerine getiremezler. Bu sebeple gusül abdesti diğer farz kılınan ibadetlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Aşağıda gusül abdestini bozan durumları bulacaksınız:

Loğusalık dönemindeki kanamadan sonra gusül abdesti almak gerekir.

Regl döneminde sonra kadınların gusül abdesti alması gerekir.

Kadın ve erkeğin cinsel ilişki sonrası meni gelmese dahi cünüplük durumu meydana geldiği için gusül abdesti almaları gerekir.

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