Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılınır mı? Gusül abdesti normal abdestin yerine geçer mi?

        Gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılınır mı? Gusül abdesti normal abdestin yerine geçer mi?

        Gusül abdesti, İslam dininde cünüp veya adet hâlinde olan bir kişinin ibadetlere katılabilmesi için yapılması gereken temizlik ritüelidir. Bu abdest, cünüplük, adet ya da lohusalık gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için gereklidir. Gusül abdesti alındıktan sonra kişi tekrar abdest almaksızın namaz kılabilir ve diğer ibadetlere katılabilir. Bu nedenle, gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılmak dinen kabul edilir ve uygun bir davranıştır. Peki, gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Gusül abdesti aldıktan sonra leke veya kan gelirse namaz kılınır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gusül abdesti aldıktan sonra namaz kılınır mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gusül abdesti, İslam'da cünüplük, hayız ya da nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili olarak, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" şeklinde buyrulmuştur (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6). Hz. Peygamber'in sünnetinde de ihtilam olma (rüyalanma), cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmenin emredildiği rivayet edilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

        Hz. Âişe'nin rivayet ettiği bir hadise göre, Hz. Peygamber gusül abdesti aldıktan sonra bir daha namaz abdesti almadığı belirtilmektedir. Üstelik Abdullah b. Ömer'in ifadesine göre, gusül abdesti alındıktan sonra ayrıca abdest alınmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir. Peki, gusül abdesti namaz abdestinin yerine geçer mi?

        REKLAM

        Gusül Abdesti Namaz Abdestinin Yerine Geçer mi?

        Gusül abdesti namaz abdestinin yerine geçer. Gusül abdesti, İslam dininde cünüp ya da adet hâlinde olan bir kişinin ibadetlere katılabilmesi için yapılması gereken temizlik ritüelidir. Gusül abdesti alındıktan sonra kişi tekrar abdest almasına gerek kalmadan namaz kılabilir ve diğer ibadetlere katılabilir.

        Gusül Abdesti Aldıktan Sonra Leke veya Kan Gelirse Namaz Kılınır mı?

        Günümüzde tıbbi bilgiler ışığında, kadın vücudundan gelen beyaz, kokusuz ve normal akıntının rahimden değil, daha aşağıdaki bölgelerden geldiği ve genellikle temiz kabul edildiği anlaşılmıştır. Bu tür akıntıların varlığı, kadın anatomisine ve vajinal flora durumuna bağlıdır. Normal vajinal akıntı, vücudun kendi temizlik mekanizmaları tarafından üretilir ve sağlıklı bir işaret olarak kabul edilir. Temiz kabul edilen bu tür akıntı, abdesti bozmaz ve namaz kılmak için bir engel teşkil etmez.

        İslam'ın fıkıh mezheplerinden biri olan Hanefi mezhebine göre, kadınların vajina bölgesinden gelen normal ıslaklıklar, insanların ağız ve burunlarından gelen akıntılar gibi değerlendirilir. Eğer akıntı temizse, yani cinsel ilişki, adet ya da lohusalık gibi durumlardan kaynaklanmıyorsa, abdesti bozmaz. Ancak, Hanefi mezhebinde, arka ve ön bölgelerden gelen dışkı, idrar ve gaz gibi durumlar abdesti bozar.

        Bazı fıkıh kaynaklarında, kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın, önden ve arkadan gelen akıntıların abdesti bozduğu ifade edilirken, bazıları ise bu konuda detaylı bir ayrım yapmaz. Beyaz, yoğun olmayan, şeffaf ve kokusuz akıntılar genellikle sağlıklı bir işaret olarak kabul edilir. Fakat herhangi bir soru işareti veya şüphe oluşmaması için, akıntının iç çamaşıra temasını engellemek adına pamuk kullanımı tavsiye edilir.

        Gusül abdesti aldıktan sonra leke ya da kan gelmesi durumunda namaz kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak, genel olarak gusül abdesti aldıktan sonra yaşanan bu tür durumlar, normal vajinal akıntılar dışındaki özel durumlarla ilişkilendirilmediği sürece namazı bozmaz. Bununla birlikte, bu konuda tereddüt yaşayan bir kişi, dinî bir otoriteye veya alime danışarak daha detaylı bir bilgi edinebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Namaz Vakitleri

        04.03.2024 Pazartesi
        Tümü
        Habertürk Anasayfa