"Kadınların eline su dökemeyiz"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gurur Aydoğan, Ataşehir'deki bir mekanın çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Aydoğan, her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Gurur Aydoğan'a geçtiğimiz günlerde Aybüke Pusat'ın "Erkekler daha dedikoducu" şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

"KADINLARIN ELİNE SU DÖKEMEYİZ" Konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Erkekler de dedikodu yapıyor tabii ama kadınların ellerine su dahi dökemeyiz. Bu da bir gerçek. Bizim dedikodularımız daha farklı oluyor" diyerek gülümsedi.

"EVİMİN BİR ODASINI SPOR SALONUNA ÇEVİRDİM" Yoğun tempoda çalıştığını belirten Aydoğan, ayrıca "Spor yapıyor musunuz?" sorusuna ise "Yıllar boyunca spor salonlarına gittim ama artık ayıracak vaktim yok. Çözümü evimin bir odasını spor salonuna çevirmekte buldum" yanıtını verdi. "BUGÜN SENSİZ 6. YIL MELEĞİM..."

ÖNERİLEN VİDEO