"Bugün sensiz 6. yıl meleğim..."

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Oya Aydoğan, 2016 yılında aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

"NE YAZIK Kİ ZAMAN SU GİBİ AKIP, GEÇİYOR"

Gurur Aydoğan, annesini ölümünün yıl dönümünde andı. Oya Aydoğan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Aydoğan, gönderisine duygusal bir not düştü. Oyuncunun, "Ne yazık ki zaman su gibi akıp, geçiyor... Bugün sensiz 6. yıl... Mekanın cennet olsun meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın..." ifadelerini not düştüğü paylaşım 3 binden fazla beğeni aldı.

'ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Aydoğan, sanatçının vefatından sonra yaptığı bir açıklamada annesini özlediğini ancak hayatına devam ettiğini söylemişti.

Gurur Aydoğan, "Annem bana hayatım boyunca kimseye mahcup etmeyecek derecede birikim bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.

OYA AYDOĞAN HAKKINDA

Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957'de Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya geldi.

Sekiz yaşına kadar ailesiyle birlikte İstanbul'un Beyoğlu semtinde yaşayan Aydoğan, Fransız Kız Ortaokulu'nda eğitim aldıktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu.

KÜÇÜK YAŞLARDA HAYALİNİ KURUYORDU

Oya Aydoğan, küçük yaşlarda oyuncu olma hayali kurarak, 1975'te Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı.

Bir sene sonra Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinciliği elden eden oyuncu, 1975'te ilk başrolünü "Deli Şahin" adlı filmde Cüneyt Arkın ile paylaştı.

Ünlü isim, 1978'de Ertem Eğilmez yapımı "Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil edilerek, "Zeynep" karakterini canlandırdı. 1982'de ise "Yedi Bela Hüsnü" filminde Kemal Sunal ile başrolde yer aldı.

'ŞEKERLİ KAHVE'DE SUNUCULUK YAPTI

İlk evliliğini 1979'da Haluk Ulusoy ile gerçekleştiren Aydoğan'ın bu evliliği çok uzun sürmedi. Oya Aydoğan, ikinci evliliğini 1988'de Anavatan Partisi İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ ile yaptı ve bu evlilikten Gurur adında bir oğlu oldu.

1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yapan Aydoğan, 1986'da Küçük Emrah olarak bilinen Emrah İpek ile yer aldığı "Merhamet" isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

Aydoğan, 2007-2010 arasında "Bez Bebek" adlı fantastik çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti. 2011'de ise sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer aldı.

ÇOK SAYIDA PROJEDE ROL ALDI

Vefatından kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yapan Aydoğan, 2011'de verdiği bir röportajda, iyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu açıklamıştı.

Oya Aydoğan, 1976 ile 2016 arasında 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alarak, Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü"ne 2013'te layık görülen oyuncu, 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve 15. Yıl İnternet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"nü kazandı.

Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat oldu. 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oya Aydoğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.