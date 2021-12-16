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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; '5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi. Gecede objektiflere yansıyan Gurur Aydoğan, muhabirlerle sohbet etti.

"İLK DEFA YAPIMCILIK DENEYİMİM OLACAK"

"İki projem var." diyen Aydoğan, "İlk defa yapımcılık deneyimim olacak. Güzel bir program olacak. Hem sunuculuğunu yapacağım hem de yapımcılığını üstleneceğim. Diğeri ise dizi olacak. O da yayınlanacak." şeklinde konuştu.

"ÇEŞME'YE GİTMEYİ DÜŞÜYORUM"

Yılbaşı planından bahseden oyuncu, "Büyük ihtimalle Çeşme'ye gitmeyi düşünüyorum. Orada yaşayan arkadaşlarım var, onları ziyaret edeceğim. Ufak bir tatil olur. Bir de sakin olur orası..." diye konuştu.