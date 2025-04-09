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        Haberler Gündem Güncel Gürsu'da çocuk kütüphanesi için kampanya | Son dakika haberleri

        Gürsu'da çocuk kütüphanesi için kitap kampanyası

        Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinde bir ilk olan "Çocuk Kütüphanesi" projesi için kitap kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kitap kampanyamızın aslında amacı çok kıymetli. Geleceğimizin fidanlarını geliştirecek bu güzel hamleyi el birliği ile yapmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:42
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        Gürsu'da çocuk kütüphanesi için kampanya
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        Bursa'nın Gürsu ilçe tarihinde bir bir ilk olacak olan Gürsu Çocuk Kütüphanesi için son hazırlıklar yapılıyor.

        Tarihi Taşköprü Sokağı'nda bulunan tarihi bir binanın aslına uygun şekilde oluşturulması ile hazırlanan Gürsu Çocuk Kütüphanesi, ilçedeki çocuklara yönelik bir atölye merkezi ve kütüphane işlevi görecek.

        İçinin çocukların pedagojik gelişimlerine uygun dizayn edildiği kütüphane için bir kitap kampanyası başlatıldı. 0 -15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kitapların, az kullanılmış ya da deforme olmamış olması, kampanyaya katılım için yeterli olacak.

        Hem ilçe sakinlerini hem de Bursalıları kampanyaya katılıma davet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kitap kampanyamızın aslında amacı çok kıymetli. Geleceğimizin fidanlarını geliştirecek bu güzel hamleyi el birliği ile yapmak istiyoruz. Bu sayede de aslında bir sosyal kampanyaya beraber imza atmış olacağız. Ben ilgili kriterlere uyan her kitabı bağışlanmak üzere bizlere ulaştırmanızın son derece kıymetli olacağını hatırlatmak istiyorum" dedi.

        Bağışlar, Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi'ne ya da Gürsu Kadınlar Lokali'ne yapılabiliyor.

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        #Gürsu
        #Çocuk kütüphanesi
        #Kitap
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