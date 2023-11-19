İstanbul'da Gürpınar Balık Hali'nde yangın
İstanbul'da, Gürpınar Balık Hali'ndeki iki barakada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
Giriş: 19.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:57
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.