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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürpınar Balık Hali'nde yangın

        İstanbul'da Gürpınar Balık Hali'nde yangın

        İstanbul'da, Gürpınar Balık Hali'ndeki iki barakada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:57
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          İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan 2 barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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          Yangında 2 baraka kullanılamaz hale geldi.

        • 5

          Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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