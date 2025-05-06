Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu!
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.
Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
ASİL
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım
YEDEK
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekcioğlu
Nurettin Yılgın
Sururi Kerem Güzeldoğu