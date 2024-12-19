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        Haberler Spor Diğer Güreş Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve başladı - Diğer Haberleri

        Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, göreve başladı

        Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:15
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        Taha Akgül, göreve başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı.

        Şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerinin ardından güreşin başkanı olarak Türk sporuna hizmet edecek Akgül, federasyon binasında çiçeklerle karşılandı.

        Milli sporcular Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit de federasyon binasına gelerek Akgül'e seçim sürecinde olduğu gibi destek verdi.

        Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcilerinin de bulunduğu organizasyonda kurban kesildi ve dua edildi.

        Taha Akgül, yaptığı konuşmada, dün yapılan genel kurulda 288 oyun 189'unu aldığını hatırlatarak "Hamdolsun büyük çoğunlukla Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmek nasip oldu. Zor süreçti. Olimpiyattan sonra 5 aylık seçim kampanya dönemimiz oldu. Gece gündüz demeden tüm kulüplerimize gitmeye, tüm sporcularımızla bir araya gelmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

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        Akgül, federasyon başkanlığı döneminde bütün gücüyle güreşe hizmet etmek istediğini belirterek şöyle devam etti:

        "Allah rızasını her işimizde gözeterek sporculukta olduğu gibi kimseyi kırmamaya çalışacağız. Rıza ve Yasemin Adar kardeşimiz çok destek verdi. Türk güreşini kimin daha iyi temsil edeceğinin derdine düştük. Türk güreşini kim daha ileriye taşıyacaksa o seçilsin istedik. Her şeyimizi güreşe borçluyuz. Bu anlamda üç ağır sıklet güreşçi elimizi taşın altına koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın da destekleri çok önemli. Büyüklerimizin açacakları yolla, gösterecekleri şiarla güreşe de büyük hizmetler edeceğiz. Fark yaratmamız gerektiğinin farkındayız. Sıradan işler yaptığımız takdirde büyük bir hayal kırıklığı olacaktır."

        "İnşallah camiamızı utandırmayacağız." diyen Akgül, "Dağ fare doğursun istemiyoruz. Bu anlamda da sorumluluğumuzun, aldığımız yükün farkındayız. Yapacağımız hamleler tamamen gelecek adına olacak. Kısa vadede belki çok büyük sportif başarı yakalayamayabiliriz. Çünkü altyapıda sıkıntıların olduğunun farkındayız. Bunu da basına açık yüreklilikle söylüyorum. Bunu bizim toparlamamız zaman alacak. İnşallah attığımız adımlar 2032 Olimpiyatları'na kadar güreşi toparlayacak. 2028 Olimpiyatları için de yine planlarımız, hedeflerimiz var. Bütün kurullarımızla aktif olarak çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Akgül, federasyona kısa sürede idari bina kazandıracaklarını dile getirerek "Nasip olursa 3-4 ay sonra yeni bir idari binaya geçeceğiz. Onun sözünü başkanımız Mansur Yavaş verdi. 100 senelik yapılmayan bir işi yapmış olacağız." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür eden Akgül, "Allah'ın izniyle bundan sonra hep bir ve beraber olacağız. Hiç kimseyi küstürmeyeceğiz. Önceliğimi de oy vermeyen kulüplerin eksiklerini gidermeye ayıracağım. Onların da gönlünü kazanacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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