Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol: Zorlu maç için hazırız - Futbol Haberleri

        Willy Sagnol: Zorlu maç için hazırız

        A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Gürcistan'da teknik direktör Willy Sagnol açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam, "Zorlu maç için hazırız. Tüm çalışmalarımızı yaptık, takımımızın moral durumu da oldukça yüksek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 17:51 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zorlu maç için hazırız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ancak hazır olduklarını söyledi.

        Willy Sagnol, müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına defans oyuncusu Guram Kashia ile katıldı.

        Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Sagnol, "Yarınki zorlu maç için hazırız. Tüm çalışmalarımızı yaptık, takımımızın moral durumu da oldukça yüksek. Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında karşı karşıya geldik, kaybettik ama her maç farklıdır. Bu kez farklı olacağına inanıyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yarın iyi performans göstereceklerine inandığını aktaran Fransız teknik adam, "Kvara'ya güveniyoruz, iyi bir performans gösterecektir. Kiteishvili sakatlığı nedeniyle aramızda değil. Onunla farklı onsuz farklı oynuyoruz ama yarınki maç için tüm gücümüzle hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Sagnol, "Türk Milli Takımı'ndan bir ismi kadronuza alma şansı olsa kimi tercih ederdiniz?" sorusuna, "Hamit Altıntop'u alırdım. Benim çok iyi arkadaşım. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama ona selamlarımı iletiyorum." yanıtını verdi.

        KASHIA: GRUPTAKİ EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ

        Çok zorlu bir grupta olduklarının altını çizen Gürcü futbolcu Guram Kashia ise "Bizim grubumuz çok zorlu. İspanya çok güçlü bir takım, onların hedefi her maçını kazanmak olacaktır. Bizim için en önemli maç, yarınki karşılaşma. Onu kazanmak istiyoruz. Yarın Türkiye ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma, bu gruptaki en önemli maçımız." diye konuştu.

        Yaklaşık 55 bin kişilik stadın tamamen dolmasını beklediğini dile getiren Kashia, "Taraftarlar her maç bizim için çok önemli. Onlar bizi her zaman destekliyor. Yarınki maç için onlara ekstra bir şey söylemiyorum, her zamanki gibi olsunlar yeter. Onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Borsadaki düşüş devam eder mi?
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa