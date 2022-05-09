"Gürcistan'ın yüzde 88'i AB'yi destekliyor"

Başkent Tiflis'teki "Amirani" sinema salonunda, AB'nin Tiflis temsilciğince "9 Mayıs Avrupa Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinliğe, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Başbakanı İrakli Garibaşvili, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.
Zurabişvili, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin nüfusunun yüzde 88'inin Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini desteklediğini belirterek, ülkenin AB'ye hızlı katılımı için ilgili başvuru dilekçesinin kısa süre önce imzalandığını hatırlattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini söyleyen Zurabişvili, böylece Avrupa'nın ortasında bir savaşın başladığını, bugün AB ülkelerinin Ukrayna ile dayanışma konusunda birlik içinde bulunduklarını dile getirdi.
Zurabişvili, Ukrayna'nın cesurca kendini savunmaya devam ettiğini, bu ülkeyle tam dayanışma içinde bulunduklarını ifade etti.
"GÜRCİSTAN İÇİN AVRUPA SEÇİMİNİN BİR ALTERNATİFİ YOK"
Başbakan Garibaşvili de bugün Sovyetler Birliği ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yılını kutladıklarını ama öte yandan Ukrayna'da bir savaşın devam ettiğini söyledi.
"Ne yazık ki, 77 yıl sonra Avrupa'nın kalbinde en büyük Avrupa devleti olan Ukrayna'da bugün elbette sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için bir sorun olan eşitsiz ve adaletsiz bir savaş sürüyor." diyen Garibaşvili, Gürcü hükümeti ve halkı olarak Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarının altını çizdi.
Garibaşvili, en kısa sürede Ukrayna'da barışın yeniden sağlanması dilediğinde bulundu.
Gürcistan'ın bir AB üyesi olmasının Gürcü halkının iradesi olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Gürcistan'ın Avrupa tercihi, bizim için alternatifi olmayan bir karardır ve elbette bu sadece hükümetimizin değil aynı zamanda Gürcü halkının da tercihidir." diye konuştu.
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