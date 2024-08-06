Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Rusya açıklaması

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Zurabişvili, başkent Tiflis'te yerel ve uluslararası basın mensupları için düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma kararını eleştirdi.

Rusların bu liman için sahada ön çalışmalara başladığını aktaran Zurabişvili, "Oçamçire Üssü için ilk çalışmalar yapılıyor. Bu ciddi bir sorundur çünkü bu sadece bizim için değil aynı zamanda tüm Karadeniz güvenliği için bir sorundur." diye konuştu.

Zurabişvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve tüm hükümeti Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine yönelik etkili bir politika yürütmemekle suçladı. Zurabişvili, bu iki bölgedeki insanlara Gürcistan vatandaşlığı verilmesi gerektiğini ifade ederek, buralarda yaşayan halkın Gürcistan'a ve onun imkanlarına olan ilgisinin arttığını savundu.

REKLAM AZERBAYCAN-ERMENİSTAN DEĞERLENDİRMESİ Zurabişvili, Fransa'nın Ermenistan'a silah sağlamaya devam etmesinin, Gürcistan'ın da yer aldığı Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanması sürecini nasıl etkileyeceğine yönelik sorusunu da yanıtladı. Fransa'nın Ermenistan'a silah sağlaması konusunu doğrudan değerlendirmek istemediğini kaydeden Zurabişvili, "Başka bir ülkenin siyaseti hakkında bir fikrim yok." dedi. AA'nın haberine göre; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın henüz sona ermediğini söyleyen Zurabişvili, "Gürcistan için bu çatışmanın sona ermesinin önemli olduğunu çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Zurabişvili, Gürcistan'ın, iki ülke arasında düzenlenecek müzakerelere büyük katkı sağlayabileceğini aktararak, "Onların buluştuğu platform ve yer olabiliriz." ifadesini kullandı. "ABD'NİN GÜRCİSTAN'A YARDIMLARININ ASKIYA ALINMASINA ŞAŞIRMADIM" Zurabişvili, Gürcistan hükümetinin getirdiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının onaylanmasından sonra ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yaşanan sorunlara da değindi. Yasayı eleştiren Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde mevcut hükümetin kazanmaması gerektiğini ve yeni gelen hükümetin Batı ile ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiğini savundu.

REKLAM Cumhurbaşkanı Zurabişvili, muhalefetin seçimlerde kazanması durumunda teknokrat bir hükümetin kurulacağını, ülkenin demokrasi ve AB entegrasyonu için önemli adımlar atılacağını söyledi. Ülkesinde tartışmalara neden olan "yabancı etki yasası" nedeniyle ABD yönetiminin Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı askıya alması, ABD-Gürcistan ortak askeri tatbikatının askıya alınması, Gürcistan'ın AB katılım sürecinin durdurulması gibi kararları değerlendiren Zurabişvili, bu kararların hiç şaşırtıcı olmadığını söyledi. Zurabişvili, ABD'nin Gürcistan'a birçok alanda yardım sağlayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Tiflis hükümetinin yanlış politikasına" Washington'un böyle yanıt verdiğini ifade etti.

ABD'nin Gürcistan hükümetine tepki vermesini anladığını ama Gürcistan ordusuna yardım kısıtlamasının kendisi için anlaşılmaz olduğunu kaydeden Zurabişvili, "Bu hükümetin cezalandırılabileceği ve cezalandırılması gereken pek çok yönü var ama devletimizin, savunmamızın dayandığı Gürcistan ordusu cezalandırılamaz." dedi.