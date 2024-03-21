Gürcistan: 2 - Lüksemburg: 0 MAÇ SONUCU
EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu'nda Gürcistan, sahasında Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Giriş: 21.03.2024 - 23:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:29
EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu'nda Gürcistan, Lüksemburg'u konuk etti.
40 ve 63. dakikalarda Budu Zivzivadze'nin golleriyle Gürcistan karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Lüksemburg'da 56. dakikada Maxime Chanot kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Gürcistan adını finale yazdırdı.
Gürcistan finalde Yunanistan-Kazakistan maçının galibiyle karşılaşacak.
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