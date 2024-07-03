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        Haberler Gündem Güvenlik Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR'da 240 kilogram eroin ele geçirildi

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR'da 240 kilogram eroin ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 240 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 06:59 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:09
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        TIR'da 240 kilogram eroin ele geçirildi
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        Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı. Araçta, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

        240 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

        Aramada, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #ağrı
        #Gürbulak Gümrük Kapısı
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