Gurbetçilerin kâbusu olan örgüt çökertildi!

İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir süredir Fatih ilçesi Balat'ta sahipleri yurt dışında olan kişilerin ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütü üyelerine operasyon düzenledi.
EL KOYMAK İÇEN KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA
Örgüt lideri Mesut B. ile birlikte 30 şüphelinin Balat'ta özellikle gayrimüslimleri hedef alarak, ev ve arsalarına el koymak için kasten öldürme ve yaralama dahil birçok suça karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin sahipleri yurt dışında olan vatandaşların mülklerini internet siteleri üzerinden kiraladığı ve açık alanları ruhsatsız otoparka çevirdiği tespit edildi.
48 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli Adana, Muğla, Diyarbakır, ve Düzce'de düzenlenen eş zamanları operasyonlarda, liderliğini Mesut B.'nin yaptığı suç örgütü ile İstanbul Beşiktaş'ta çatışmaya girdiği tespit edilen 18 şüpheli ile birlikte toplam 48 şüpheliye yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı.
SAHTE DÖVİZLER DE ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız antika av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bin 21 fişek, 1 adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, 2 kilo 10 gram kokain ve yaklaşık bin 730 gram esrar ile çeşitli banknotlardan oluşan sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 Euro ve 551 dolar ele geçirildi.
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