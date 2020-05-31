Özay, “Ben de görümceyim. Abimin eşine biraz çektirdim. Tabii yaptıklarımı filmde abarttım. Abimin eşi Jennifer yoga öğretmeni, çok ılımlı bir kadın. ‘Görümce’ filmiyle kendimle barışıp ondan özür diledim. Büyük bir aile olduğumuz için de diğer filmlerimde de akrabalık ilişkilerini bolca kullandım.” ifadelerini kullandı.