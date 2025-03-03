Günün maçları 3 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "3 Mart Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 3 Mart 2025 maç takvimi..
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Mart 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Mart Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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TRENDYOL SÜPER LİG
16:00 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)
16:00 Gaziantep - Eyüpspor (beIN Sports 1)
20:30 Rams Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor (beIN Sports 2)
20:30 Göztepe - Yılport Samsunspor (beIN Sports 1)
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TRENDYOL 1. LİG
20:30 Kocaelispor - İstanbulspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)
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- 4
LA LİGA
23:00 Villarreal - Espanyol Barcelona (S Sport, S Sports Plus)
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SERİE A
22:45 Juventus - Hellas Verona (S Sport 2, S Sports Plus)