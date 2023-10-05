Günümüzün Sherlock Holmes'ları tarafından çözebilecek en iyi suç bilmeceleri

Bir kadın, arkadaşını akşam yemeği için evine davet etti. Patates püresi ve kızarmış etten oluşan bir yemek yaptı. Tatlı olarak bir elmayı ikiye böldü ve yarısını yanında biraz krem ​​şanti ile arkadaşına ikram etti, kremanın geri kalanını ayrı bir kaseye koydu. Daha sonra aynı elmadan kendi parçasını yedi. Arkadaşı zehirlenerek öldü ama ev sahibi aynı elmadan yemesine rağmen hayatta kaldı. Bu nasıl mümkün olabilir?