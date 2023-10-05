Günümüzün Sherlock Holmes'ları tarafından çözebilecek en iyi suç bilmeceleri
Detaylı bir analiz gerektiren suç bilmeceleri, beyni eğitmenin harika ve eğlenceli bir yoludur. Herkesin bildiği gibi 'mükemmel cinayet yoktur' ve en iyi katiller bile arkasında izler bırakır ve bunu yalnızca çok dikkatli insanlar yakalayabilir.
- 1
Bir kadın, arkadaşını akşam yemeği için evine davet etti. Patates püresi ve kızarmış etten oluşan bir yemek yaptı. Tatlı olarak bir elmayı ikiye böldü ve yarısını yanında biraz krem şanti ile arkadaşına ikram etti, kremanın geri kalanını ayrı bir kaseye koydu. Daha sonra aynı elmadan kendi parçasını yedi. Arkadaşı zehirlenerek öldü ama ev sahibi aynı elmadan yemesine rağmen hayatta kaldı. Bu nasıl mümkün olabilir?
- 2
CEVAP
Zehir elmada değil, krem şantideydi.
- 3
Bu oyuncak mağazasında bir hırsız var ama kim?
-
- 4
Sarı elbiseli kadın hırsızdır. Diğer kadının çantasındaki küçük ayı ya da adamın çantasında taşıdığı küçük tavşan gibi küçük oyuncak ayılar satılmıyor. Mağazada top gibi büyük oyuncaklar satılıyor ve sarı elbiseli kadının elbisesinin altında bir top var, bu da hamileymiş gibi görünmesini sağlıyor.
- 5
İki arkadaş tırmanma gezisine çıktı. Ancak sadece biri geri döndü. Diğeri, arkadaşının tırmanırken kaydığını ve öldüğünü söyledi. Soruşturmanın ardından polis, "Seyahat acentanızdan bir telefon aldık. Arkadaşını öldürdüğünü biliyoruz" dedi. Adam yolculuk hakkında kimseye bilgi vermemişti. O halde bunun bir cinayet olduğunu nasıl bildiler?
- 6
CEVAP
Adam kendisi için gidiş-dönüş bileti ayırtmıştı ama arkadaşı için yalnızca tek yön bileti ayırtmıştı.
-
- 7
Bir adam karlar arasında ölü olarak bulundu. Polisin elinde hiçbir delil yok ama bir yerden başlamaları da gerekiyor. İlk ipucu nedir?
- 8
Adamın öldüğü yerde tekerlekli sandalye izi var. Katil, tekerlekli sandalyeli biri.
- 9
Zengin bir adam küçük bir kulübede yalnız yaşıyor. Engelli olduğu için her şey, kulübesine teslim ediliyor. Postacı Perşembe günü bir mektup teslim ederken ön kapının aralık olduğunu fark etti. Açıklıktan adamın cesedinin kurumuş kan havuzunda yattığını görebiliyordu. Verandada 2 şişe süt, Pazartesi gazetesi, bir katalog, el ilanları ve açılmamış postalar vardı. Sherlock Holmes kulübeye vardığında polise katilin postacı olduğunu söyledi. Nasıl biliyordu?
-
- 10
CEVAP
Salı ve Çarşamba günkü gazetelerin yokluğu, postacının adamın öldüğünü bildiğini ve dolayısıyla kimsenin bunları okumayacağı için postacının bir daha buraya uğramadığını gösteriyordu.
Kaynak: BrightSide