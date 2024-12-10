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        Haberler Bilgi Yaşam Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? 2025 Guns N' Roses İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

        Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi: 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

        Guns N' Roses İstanbul konseri için geri sayım başladı. Rock müziğin efsanevi gruplarından Guns N' Roses, 2025'te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesini duyurdu. Grup, turne kapsamında tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te Türkiye'ye gelecek. Guns N' Roses, 32 yıl sonra İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:41
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        • 1

          Guns N' Roses İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, original üyeleriyle Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Grup, 2025 Avrupa turnesi kapsamında 32 yıl sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman, biletler satışa çıktı mı? İşte, 2025 Guns N' Roses İstanbul konseri bilet fiyatları hakkında detaylar...

        • 2

          GUN'S N ROSES İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

          Rock müziğin efsanevi gruplarından olan Guns N' Roses, Avrupa turnesi kapsamında tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2025'te Türkiye'ye geliyor.

          BKM'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

          Grup üyeleri Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash’ten (lead gitar) oluşuyor.

          İkonik hitler ve unutulmaz canlı performansları ile konser verecek Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.

        • 3

          GUN'S N ROSES İSTANBUL BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Guns N' Roses’ın 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.

          Konserin biletleri 10 Aralık Salı günü yerel saatle 09:00'dan itibaren grubun Nightrain Ön Satışı ile satışa sunulacak.

          Genel satış ise 13 Aralık Cuma günü saat 12:00'de başlayacak.

        • 4

          GUN'S N ROSES İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI

          Gun's N Roses İstanbul konseri bilet fiyatları 13 Aralık Cuma günü belli olacak. Bilet fiyatları belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 5

          GUN'S N ROSES KONSER TAKVİMİ

          23 Mayıs'ta başlayacak olan 24 konserlik turnede, Guns N' Roses ilk kez Suudi Arabistan, Gürcistan ve Lüksemburg'da sahne alacak.

          Grup 2025’te ayrıca Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'daki sahnelere geri dönecek.

        • 6

          Avrupa ve Orta Doğu Turnesi

          Guns N' Roses, gelecek yıl 23 Mayıs'ta Suudi Arabistan, 27 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Mayıs'ta Gürcistan, 6 Haziran'da Portekiz, 9 Haziran'da İspanya, 12 Haziran'da İtalya, 15 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nde konser verecek.

          Grup, 18 ve 20 Haziran'da Almanya, 23 ve 26 Haziran'da İngiltere, 29 Haziran'da Danimarka, 2 Temmuz'da Norveç, 4 Temmuz'da İsveç, 7 Temmuz'da Finlandiya, 10 Temmuz'da Litvanya, 12 Temmuz'da Polonya, 15 Temmuz'da Macaristan, 18 Temmuz'da Sırbistan, 21 Temmuz'da Bulgaristan, 24 Temmuz'da Avusturya, 28 Temmuz'da Lüksemburg ve 31 Temmuz'da Almanya'da hayranlarının karşısında olacak.

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