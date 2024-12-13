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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Guns N' Roses İstanbul konseri biletleri satışta

        Guns N' Roses İstanbul konseri biletleri satışta

        KM Organizasyonu ile Türkiye'ye gelecek olan Guns N' Roses'un, 2 Haziran 2025'te JK Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserin biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:46
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        Guns N' Roses İstanbul biletleri satışta
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        Rock müziğin efsaneleri Guns N' Roses, 2025’te vereceği Avrupa ve Ortadoğu turnesi kapsamında, tam kadro orijinal grup üyeleri ile 2 Haziran 2025'te BKM Organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor! 1993’te Türkiye’de Stadyum konseri veren Guns N’ Roses, - 32 yıl sonra – 2 Haziran 2025’te BJK Tüpraş Stadyumu’nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak! Grup üyeleri Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash’ten (lead gitar) oluşuyor.

        2025'te ikonik hitler ve unutulmaz canlı performansları İstanbul’da konser verecek Guns N' Roses’ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.

        Ön satış döneminde büyük ilgi gören konserin biletleri bugün satışa çıktı.

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        23 Mayıs'ta başlayacak olan 24 tarihli turne, Los Angeles efsanelerini ilk kez Suudi Arabistan, Gürcistan ve Lüksemburg'da sahne alacak. Guns N' Roses 2025’te ayrıca Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'daki sahnelere geri dönecek.

        GUNS N’ ROSES 2025 Avrupa ve Orta Doğu Turnesi

        23 Mayıs 2025 Riyadh, Saudi Arabia Kingdom Arena

        27 Mayıs 2025 Abu Dhabi, UAE Etihad Arena

        30 Mayıs 2025 Shekvetili, Georgia Shekvetili Parka ^

        2 Haziran 2025 Istanbul, Turkey Tüpraş Stadyumu ^

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        6 Haziran 2025 Coimbra, Portugal Estádio Cidade de Coimbra ^

        9 Haziran 2025 Barcelona, Spain Estadi Olímpic Lluís Companys ^

        12 Haziran 2025 Florence, Italy Firenze Rocks *^

        15 Haziran 2025 Hradec Kralove, Czechia Rock For People *^

        18 Haziran 2025 Dusseldorf, Germany Merkur Spiel-Arena ^

        20 Haziran 2025 Munich, Germany Allianz Arena ^

        23 J Haziran 2025 Birmingham, UK Villa Park ^

        26 Haziran 2025 London, UK Wembley Stadium ^

        29 Haziran 2025 Aarhus, Denmark Eskelunden +

        2 Temmuz 2025 Trondheim, Norway Granåsen Ski Centre +

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        4 Temmuz 2025 Stockholm, Sweden Strawberry Arena +

        7 Temmuz 2025 Tampere, Finland Ratina Stadium +

        10 Temmuz 2025 Kaunas, Lithuania Darius and Girėnas Stadium +

        12 Temmuz 2025 Warsaw, Poland PGE Nardowy +

        15 Temmuz 2025 Budapest, Hungary Puskás Aréna +

        18 Temmuz 2025 Belgrade, Serbia Ušće Park +

        21 Temmuz 2025 Sofia, Bulgaria Vasil Levski Stadium +

        24 Temmuz 2025 Austria, Vienna Ernst Happel Stadion &

        28 Temmuz 2025 Luxembourg City, Luxembourg Luxembourg Open Air &

        31 Temmuz 2025 Wacken, Germany Wacken Open Air *

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        #bkm
        #Guns N Roses
        #bilet
        #konser
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