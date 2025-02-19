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        Haberler Sağlık Günlük tüketilen siyah çay, kalp ve damar sağlığına olumlu katkı sağlıyor | Sağlık Haberleri

        Günlük tüketilen siyah çay, kalp ve damar sağlığına olumlu katkı sağlıyor

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, klinik araştırmalara göre günde en az 3 ile 5 bardak çay içmenin kalp ve damar sağlığına önemli katkıları olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:06
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        Prof. Dr. Yılmaz, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, kendisinin derlediği "Siyah Çayın Sağlığa Olumlu Etkileri"ni anlatan bilimsel makalenin, International Journal of Food Science isimli uluslararası dergide yayımlandığını dile getirdi.

        Çay alanında bir ihtisas üniversitesi olduklarına değinen Yılmaz, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içeceğin çay olduğuna değinerek, "Dolayısıyla Rize için çok önemli bir ekonomidir. Çayın sağlığa olan faydalarını mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırdık" dedi.

        Yılmaz, çayın insan sağlığı üzerine çok sayıda olumlu etkilerinin bulunduğuna işaret ederek, "Klinik araştırmalara göre günde en az 3-5 bardak çay içilmesinin özellikle kalp ve damar sağlığına önemli katkısı bulunuyor. Çay damar sertliğini azaltıyor, tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor. Kalp hastalığı için risk faktörü olan kötü kolesterol üzerinde olumlu etki yani hafif bir düşüş sağlıyor" diye konuştu.

        "ÇAY FAYDALI VE SAĞLIKLI BİR İÇECEK"

        Kandaki yağ miktarını azaltan çayın aynı zamanda antioksidan etkisinin de bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti: "Bağırsağımızdaki yararlı bakteriler mikrobiyota dediğimiz florayı iyi yönde iyileştiriyor. Mikrobiyota aslında ikinci bir beyin diyoruz. En büyük endokrin organ diyebiliriz bağırsaklarımız için. Psikoloji, kalp damar sağlığı, diğer kanserlerin gelişimi olsun birçok yerde rolü var. Olumlu yönde etki ediyor. Çayın yanında şeker kullanarak veya sigara içerek olumlu etkisini azaltmamalıyız. Çay faydalı ve sağlıklı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz."

        Yılmaz, çay içmenin yanı sıra sağlıklı beslenme, spor ve egzersizlerin de önemli faydalar sağladığına değinerek, "Yoksa 'çay için kanserden kurtulun, çay için ömrünüz uzasın' şeklinde yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Ancak çay kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor. Sağlıkla ilgili diğer faktörleri kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" ifadesini kullandı.

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