Günlük maaş hesaplama çalışanlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Net maaş işçi, brüt maaş ise işveren için önemlidir. Günlük ve saatlik hesaplama yaparken İş Kanunu devreye girer. Sigortalı çalışanlar İş Kanunu'na göre belirli çalışma süresine ve haftalık izne hak kazanır. Kullanılan izinler, çalışma saati maaş hesabının doğru yapılması için önemlidir. Peki, günlük maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

GÜNLÜK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Maaş hesaplaması yaparken izin yaptığınız günleri de hesaba katmalısınız. Çünkü İş Kanunu'na göre iş yeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

SAATLİK MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun iş süreleriyle ilgili 63. maddesinde: “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır." denmektedir. Buna göre çalışanın günlük 9 saat çalıştığını varsayarsak bir saatlik ücretini şu şekilde hesaplarız; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür ve bulunan sonuç işçinin saatlik ücretini ortaya çıkarır. Ya da önce net maaşınızı 30'a sonra da 9'a bölerek saatlik maaşınızı öğrenebilirsiniz.