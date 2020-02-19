Günlük cilt bakımı nasıl yapılır?

Günlük cilt bakımı rutin olarak uygulanması gereken günlük çevresel etkenlerle; kir ve tozlara maruz kalan cildin temizlenmesi ve bakımı için olması gereken bir uygulamadır. Günlük cilt bakımı uygulayarak ciltte oluşan; yağlanma, kir, siyah noktalar ve sivilce gibi cilt sorunlarını gidermede etkili olacaktır.

Günlük Bakım Uygulamaları

Günlük cilt bakımı uygulayarak cildin daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak gereklidir.

Cildin öncelikle temizlenmesi uygun bitkisel içerikli temizleme ürünleriyle yapılmalıdır.

Cilt tipine uygun olarak; peeling ve maskeler uygulanabilir.

Cildin üzerinde oluşan sivilce, akne ve lekelerin giderilmesi için bazı maskeler kullanılarak bakım yapılabilir.

Cildin üstünde oluşmuş pütürlükler ve döküntüler peeling yapılarak temizlenmelidir.

Cilt yapısına göre nemlendirici ya da kremler sürülmelidir.

Yoğun kırışık olanlar için ise; serum ve kırışıklık gideren maskeler uygulanabilir.

Yağlı ciltler için tonik kullanılması önemlidir. Yağ dengesini korur.

Kuru ciltler için temizleme sütü ya da losyon kullanılarak nemlenmesi sağlanmalıdır.

Ölü deriden kurtulmasını sağlayan maskeler ile bakım uygulanmalıdır.

Yağlı ciltler sabah ve akşam olmak üzere iki kez yüz yıkamalıdırlar.

Kuru ciltler için ise; günde bir kez akşamları temizleme işlemi yapılmalıdır.

Eğer makyaj yaptıysanız mutlaka gece yatmadan önce temizliğini yapmalısınız.